Появилось трогательное видео, как в Крыму спасали дельфиненка

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-03T20:15:12+03:00

Детеныш азовки остался без матери и выбросился на берег [видео]

Изменить размер текста: A A

Еще один осиротевший детеныш азовки выбросился на берег в Севастополе. Такой печальной вестью поделились в соцсети ученые ЦИСРММ «Безмятежное Море».

Ветеринар команды оказала первую медпомощь несчастной малютке, была подготовлена и специальная смесь для выкармливания. Но все усилия тщетны: маленькая азовка умерла буквально на руках ученых.

В Севастополе спасали детеныша азовки .Сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих сделали все возможное, но малыш погиб. Видео:ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

- К несчастью, детеныш был уже в тяжелом состоянии, и даже реанимационные действия не помогли его спасти, - сообщают зоозащитники.

Они рассказали, что очень тяжело помочь детенышам морской свиньи, которым еще нет 5-6 месяцев от роду.

- Опыт показывает, что у особей, слишком рано отлученных от матери, мало шансов выжить. Но мы все равно выезжаем на каждый звонок и делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь каждому животному, - сообщили ученые ЦИСРММ «Безмятежное Море».

Не все так печально, недавно им удалось спасти взрослого дельфина, который получил кличку Ринато. И его уже видели в компании других белобочек.

Был ими замечен у берегов Крыма и дельфин-мутант.

ИСТОЧНИК KP.RU