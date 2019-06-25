В Крыму уже погибло 300 дельфинов-малюток

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-25T10:20:31+03:00

Ученые ожидают, что в ближайшее время таких случаев станет больше [видео]

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На побережье Крымского полуострова все чаще стали находить погибших или едва живых маленьких дельфинят.

- Нам сообщили о выбросе живого новорожденного детеныша азовки в Межводном. У детеныша еще не сошли вибриссы - эмбриональные усы, и, вероятнее всего, ему всего несколько дней от роду, - сообщают сотрудники ЦИСРММ «Безмятежное Море». - Это уже четвертый по счету выброс живых новорожденных морской свиньи за последнюю неделю.

Несчастного не удалось спасти.

- Он попал в сильное течение, и, будучи уже полностью обессиленным, перестал появляться на поверхности воды. Мы ныряли в фарватере и обследовали участок акватории под водой, но его тело не было найдено, - и ученые отмечают, что каждый год в июне-июле фиксируется большое количество мертвых дельфинят.

Оставшись без мамы дельфинята погибают. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea/VK

- Вероятной причиной является гибель кормящей самки, поскольку сезон рождения и выкармливания детенышей совпадает с периодом активного вылова рыбы сетями, - отмечают зоозащитники.

Дельфины-мамочки, гоняясь за рыбой попадают в сети, запутываются и погибают. Ведь запаса воздуха в легких млекопитающего хватает всего на 5-7 минут.

- Через несколько дней официально разрешат вылов камбалы-калкан, что ожидаемо приведет к очередному пику выбросов. В этом сезоне их количество уже перевалило за 300, - приводят грустную статистику зоозащитники.

Морские животные очень красивые и грациозные. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea/VK

В Севастополе спасли белобочку.Дельфина поймали, освободили от сетей, обработали раны и накормили рыбой. Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

ИСТОЧНИК KP.RU