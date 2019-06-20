Спасенный в Севастополе дельфин Ринато завел подружку

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-20T19:59:35+03:00

Рино постоянно плавал рядом с одним и тем же дельфином. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea

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Дельфин, которого зоозащитники освободили от сетей в Камышовой бухте, опять попался на глаза своим спасителям.

Дельфин приплыл из Камышовой бухты в Балаклаву. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea

В этот раз сотрудники «Безмятежного моря» встретили самца белобочки у берегов Балаклавы.

У Ринато остался на плавнике рубец от сети. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea

- Мы безошибочно идентифицировали его по контуру спинного плавника и неповторимому рубцу на плавнике от рыболовной сети и веревок, - сообщают сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих. - Плавник удалось увидеть вблизи, и мы рады, что рана заживает! Нашему другу мы дали имя - Ринато, что в переводе «рожденный заново».

Ученые узнали Рино по контуру спинного плавника Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea

Несколько недель тому назад бедолага мучительно погибал от голода, потому что был опутан сетью и не мог самостоятельно охотиться на ставридку, а теперь вот, пожалуйста, шустро резвится в море вместе с другими белобочками. Здоровый и веселый!

- Кстати, судя по всему, у Рино есть близкая подруга или друг: он постоянно плавал и взаимодействовал с одним и тем же дельфином, - отмечают ученые.

Также недавно сотрудники «Безмятежного моря» заметили дельфина-мутанта, удалось им снять и видео с афалиной, которая не хочет смириться с гибелью своего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU