У берегов Севастополя нашли мертвого дельфины с пластиковой бутылкой в пасти
Среди огромных камней лежит безжизненное тело дельфина - такой снимок появился в соцсети, который привлек внимание пользователей.
- На берегу пляжа Омега обнаружен мертвый дельфин, - написал Никита Луценко. - Он предположительно умер из-за пластиковой бутылки, которая у него во рту. Когда вы отдыхаете, будь любезны убирать за собой мусор, а не выкидывать его где попало. Мы ведь потом сами купаемся в этом море!
Тревожное сообщение прокомментировали ученые Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» |Serene Sea.
- На единственном предоставленном фото просто интенсивно разлагающийся труп, - поделилась своим мнением с «Комсомольской правдой» - Крым» Анастасия Постникова. - Возможно, люди приняли распухшую нижнюю челюсть или язык за бутылку.
Но ученые не стали отрицать, что обитателей моря может сгубить целлофановый пакет или пластиковый стакан, брошенный на пляже и в море.
Например, на берегу Солнечной Долины, вблизи Судака, ученые обнаружили мертвую белобочку. Самец был очень истощен: кости прощупываются сквозь кожу, глубоко ввалена "шея" и бока, видны ребра.
Когда ученые, осматривая белобочку, раскрыли ей пасть, они увидели внушительный кусок пластика в форме колеса.
- Часть игрушки плотно застряла между ветвей нижней челюсти дельфина и буквально вросла в них: по краям от постороннего предмета виден травматический отек и воспалительная реакция, - отметили ученые Центра. - Кусок пластика продавил даже небо млекопитающего.
Скорее всего, белобочка, играла с этим куском пластика, катая его по языку, но он начал застревать во рту.
- Дельфин, пытаясь освободиться от помехи, мог языком протолкнуть колесо в сужающуюся часть челюсти, окончательно зафиксировал его положение, - предположили ученые.
Пластик не давал ему в полную силу питаться, что в итоге привело к трагической развязке.
- Замечено еще, что мусор часто заглатывают уже ослабленные каким-либо заболеванием дельфины, - рассказала «КП» - Крым» Анастасия Постникова. - Вскрывая погибших азовок, в их желудках обнаруживали куски пластика. Животные, видимо, просто заглатывали те предметы, что плавали рядом с ними, не имея сил добыть рыбу.
В редких случаях дельфинов, попавших в беду, удается спасти. Летом ученым Центра «Безмятежное Море» удалось освободить от сетей дельфина, который получил имя Ринато. Млекопитающему на месте оказали всю необходимую помощь и отпустили на волю. Спустя время его уже видели живым и здоровым в компании других дельфинов.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Анастасия Гирева:
- Ненавижу людей, которые мусорят!
Алена Кондра:
- Жалко животных. Люди, это самое ужасное, что только могло случиться с этой планетой.
Евгений Куртаметов:
- В сети браконьеров попал, сунули они бутылку, якобы из-за мусора в море. Так сказать, с себя грешок снять.
Тимур Мукашев:
- Сколько раз видел: с виду приличные люди допили, и бутылка летит в море. Нужно наказывать за такие проступки!
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ИСТОЧНИК KP.RU