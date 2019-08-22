У берегов Севастополя нашли мертвого дельфины с пластиковой бутылкой в пасти

Среди огромных камней лежит безжизненное тело дельфина - такой снимок появился в соцсети, который привлек внимание пользователей.

- На берегу пляжа Омега обнаружен мертвый дельфин, - написал Никита Луценко. - Он предположительно умер из-за пластиковой бутылки, которая у него во рту. Когда вы отдыхаете, будь любезны убирать за собой мусор, а не выкидывать его где попало. Мы ведь потом сами купаемся в этом море!

Тревожное сообщение прокомментировали ученые Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» |Serene Sea.

- На единственном предоставленном фото просто интенсивно разлагающийся труп, - поделилась своим мнением с «Комсомольской правдой» - Крым» Анастасия Постникова. - Возможно, люди приняли распухшую нижнюю челюсть или язык за бутылку.

Но ученые не стали отрицать, что обитателей моря может сгубить целлофановый пакет или пластиковый стакан, брошенный на пляже и в море.

Например, на берегу Солнечной Долины, вблизи Судака, ученые обнаружили мертвую белобочку. Самец был очень истощен: кости прощупываются сквозь кожу, глубоко ввалена "шея" и бока, видны ребра.

Когда ученые, осматривая белобочку, раскрыли ей пасть, они увидели внушительный кусок пластика в форме колеса.

- Часть игрушки плотно застряла между ветвей нижней челюсти дельфина и буквально вросла в них: по краям от постороннего предмета виден травматический отек и воспалительная реакция, - отметили ученые Центра. - Кусок пластика продавил даже небо млекопитающего.

Скорее всего, белобочка, играла с этим куском пластика, катая его по языку, но он начал застревать во рту.

- Дельфин, пытаясь освободиться от помехи, мог языком протолкнуть колесо в сужающуюся часть челюсти, окончательно зафиксировал его положение, - предположили ученые.

Пластик не давал ему в полную силу питаться, что в итоге привело к трагической развязке.

- Замечено еще, что мусор часто заглатывают уже ослабленные каким-либо заболеванием дельфины, - рассказала «КП» - Крым» Анастасия Постникова. - Вскрывая погибших азовок, в их желудках обнаруживали куски пластика. Животные, видимо, просто заглатывали те предметы, что плавали рядом с ними, не имея сил добыть рыбу.

В редких случаях дельфинов, попавших в беду, удается спасти. Летом ученым Центра «Безмятежное Море» удалось освободить от сетей дельфина, который получил имя Ринато. Млекопитающему на месте оказали всю необходимую помощь и отпустили на волю. Спустя время его уже видели живым и здоровым в компании других дельфинов.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Анастасия Гирева:

- Ненавижу людей, которые мусорят!

Алена Кондра:

- Жалко животных. Люди, это самое ужасное, что только могло случиться с этой планетой.

Евгений Куртаметов:

- В сети браконьеров попал, сунули они бутылку, якобы из-за мусора в море. Так сказать, с себя грешок снять.

Тимур Мукашев:

- Сколько раз видел: с виду приличные люди допили, и бутылка летит в море. Нужно наказывать за такие проступки!

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