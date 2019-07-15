2019-07-15T08:10:21+03:00
Общество

«Ее сердце продолжало биться»: Появилось видео о спасении дельфина в Севастополе

Ученые пытались реанимировать белобочку [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Дельфина поместили в бассейн. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»Дельфина поместили в бассейн. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»
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На один из пляжей Севастополя выбросилась самка белобочки. Волонтерам пришлось несколько часов поддерживать животное в бушующих волнах, чтобы сберечь ее силы и дать возможность дышать. Помощь пришла, когда уже стемнело.

Ученым ЦИСРММ «Безмятежное Море» пришлось проехать более 200 км.

Белобочка была истощена, слабо и апатично двигалась, угнетенно дышала. И для нее установили реанимационный бассейн, натаскав туда воду ведрами. Но у белобочки началась агония и ученые пытались вывести ее из клинической смерти: делали массаж, вводили лекарства.

- Несмотря на отсутствие дыхательных движений, ее сердце продолжало биться, - отмечают зоозащитники. - Она начинала двигаться и пыталась дышать, открывая и закрывая дыхало.

Но все усилия тщетны - она угасла.

- На память мы дали ей имя - Оливия. Белобочка ушла под ветвями оливкового дерева, где мы поставили бассейн, чтобы ее от солнца, когда придет день, - отмечают ученые.

ВАЖНО

Если вы увидели дельфина на мелководье, не сталкивайте его на глубину. Больной дельфин просто утонет, не дождавшись помощи. Сообщите о ЧП в «Безмятежное Море»: +7(978)032-68-52, +7(916)409-01-48

ИСТОЧНИК KP.RU

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