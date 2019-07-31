В Севастополе туристы делали селфи с умирающим дельфином

Из ряда вон выходящий случай произошел в Севастополе, где отдыхающие, увидев дельфина с огромной раной на голове, стали делать с ним фото на память.

Об этом рассказали ученые Центра «Безмятежное Море» на своей странице в соцсети.

- Тяжелобольная азовка с проникающей травмой черепа выбросилась на Солдатский пляж в Севастополе, - сообщили зоозащитники. - А там - попала в эпицентр отдыхающих, использовавших ее как реквизит для селфи.

Истощенная, обессиленная азовка вела себя, как большинство тяжелобольных морских млекопитающих: плавала медленными кругами совсем рядом с береговой линией.

- Но, к сожалению, выбрала не то место и не то время, - ученые не скрывают своего разочарования от реакции отдыхающих на появление дельфина. - Около сорока человек обступили и «гладили» животное.

Щелк-щелк! У дельфина кахексия (крайнее истощение организма. – Авт.), все тело в болячках, на голове глубокая проникающая рана, а туристы достали телефоны и стали делать снимки на память.

Ученые печально констатируют, что подобное происходит практически при каждом выбросе живого дельфина вблизи побережья, где есть люди.

Когда зоозащитники добрались из Судака в Севастополь, то несчастный дельфин уже не подавал признаков жизни.

- Мы забрали тело на вскрытие, но уже сейчас можем отметить несколько поражающих воображение вещей, - поделились своими мыслями ученые Центра «Безмятежное Море». - У животного пробита черепная коробка с сопутствующим размозжением головного мозга в зоне удара.

Зоозащитник выдвинули ужасное, по их словам, предположение, что азовка жила с такой страшной травмой несколько дней, потому что края раны начали потихоньку заживать. Ученые считают, что азовку скорее всего специально стукнули чем-то тяжелым по голове. Проанализировав характер ран они сделали выводы, что азовка такие повреждения не могла получить от удара гребного винта лодки или катера.

- Лопасти винтов судна имеют изогнутый профиль и оставляют несколько параллельных разрезов, а не один, - объясняют ученые. - Круглое отверстие (рана азовки. – Авт.) было сделано именно колюще-дробящим ударом.

Возле раны есть и кровоподтеки-синяки, что говорит о том, что травма имеет механическое происхождение. Крымские зоозащитники считают, что скорее всего череп бедняжке размозжили мощным ударом багра.

Дельфины нередко попадают в беду у берегов Крыма. Например, минувшей весной ученые сумели помочь млекопитающему, запутавшемуся в сетях. Дельфину-белобочке оказали всю необходимую помощь и теперь Рино, такое имя дали спасенному, частенько подается на глаза своим спасителям. Недавно его даже видели с подружкой.

Был у берегов Крыма замечен и дельфин-мутант, у которого хвост похож на трезубец. Печальный случай, когда мама-дельфин тоскует о своем погибшем малыше даже удалось снять на видео.

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