В Черном море началась массовая гибель дельфинов

Високосный год богат на неприятные сюрпризы. Вот и крымские ученые сообщили, что в прибрежной зоне найдено слишком много мертвых афалин, азовок и белобочек, которым нельзя было помочь.

- За 5,5 месяцев мы зарегистрировали уже 416 выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Для сравнения, за весь 2019 год (с января по декабрь) были зафиксированы выбросы 468 особей.

Ученые говорят, что чаще всего дельфины гибнут весной и летом, когда в море на промысел выходят рыбацкие шхуны и сейнеры.

Дельфинов губят сети рыбаков. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

В большинстве случаев во время осмотра мертвых млекопитающих на их телах находят характерные для прилова повреждения и прочие «метки». Но рыбаки не хотят признавать свою вину в массовой гибели дельфинов.

- Направили запрос в Росрыболовство о количестве известных им случаев приловов дельфинов за 2020 год, - рассказывают зоозащитники и отмечают, что ведомство сообщило им всего об одном прилове дельфина!

Если рыбаки случайно поймали дельфина, то они обязаны вытащить из моря все свои снасти, покинуть район лова, сделать соответствующие записи в судовом и промысловом журналах и передать эти данные в территориальные органы Росрыболовства.

Весь этот алгоритм четко прописан в правилах рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну. Но, как показывают данные Центра «Безмятежное Море», рыбаки чихать на закон хотели.

Зоозащитники предлагают установить на промысловых судах бортовые системы видеонаблюдения.

- Эффективность видеомониторинга целиком зависит от качества изображения, а также надежности и прилежности людей, которые будут просматривать записи, - говорят в Центре. - Для достоверности данных важно, чтобы их анализ не зависел от самих рыбаков, а систему нельзя было отключить вручную.

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