2020-05-20T18:40:29+03:00
Общество

Дельфину рассекли голову багром: В Севастополе нашли раненую азовку

Получить такие травмы в естественной среде дельфин не мог
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Люди делали все, чтобы спасти дельфина. Фото: с сайта chersonesos-sev.ruЛюди делали все, чтобы спасти дельфина. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru
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К берегу музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе волной прибило раненного дельфина.

- Животное находилось в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе музея. - Дельфину колющим предметом, предположительно багром? рассекли голову практически до кости.

Охрана тут же позвонила в Центр «Безмятежное море», который занимается защитой китообразных.

Волонтеры в течении 20 минут приехали в Херсонес. Дельфина осмотрели и начали действовать: обезболивающие препараты, медикаментозная терапия и капельницу.

Азовка, которой пробили голову, погибла. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru

Азовка, которой пробили голову, погибла. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru

- Дельфин с очень малой вероятностью смог бы получить такой урон в естественной среде, именно поэтому участники волонтерской организации предполагают, что это дело рук рыбаков, - отметили в пресс-службе музея.

В прошлом году в Севастополе и вовсе случилась дикая история: дельфин умирал, а туристы делали с ним селфи.

ВАЖНО

Обнаружив живого или погибшего дельфина на побережье Крыма, сообщите о нем в Центр «Безмятежное море»: +7 (978) 032-68-52 (Viber, WhatsApp)

ИСТОЧНИК KP.RU

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