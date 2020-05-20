Дельфину рассекли голову багром: В Севастополе нашли раненую азовку

20 Май 2020 2020-05-20T18:40:29+03:00

Люди делали все, чтобы спасти дельфина. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru

Получить такие травмы в естественной среде дельфин не мог

Изменить размер текста: A A

К берегу музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе волной прибило раненного дельфина.

- Животное находилось в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе музея. - Дельфину колющим предметом, предположительно багром? рассекли голову практически до кости.

Охрана тут же позвонила в Центр «Безмятежное море», который занимается защитой китообразных.

Волонтеры в течении 20 минут приехали в Херсонес. Дельфина осмотрели и начали действовать: обезболивающие препараты, медикаментозная терапия и капельницу.

Азовка, которой пробили голову, погибла. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru

- Дельфин с очень малой вероятностью смог бы получить такой урон в естественной среде, именно поэтому участники волонтерской организации предполагают, что это дело рук рыбаков, - отметили в пресс-службе музея.

В прошлом году в Севастополе и вовсе случилась дикая история: дельфин умирал, а туристы делали с ним селфи.

ВАЖНО

Обнаружив живого или погибшего дельфина на побережье Крыма, сообщите о нем в Центр «Безмятежное море»: +7 (978) 032-68-52 (Viber, WhatsApp)

ИСТОЧНИК KP.RU