Дельфину рассекли голову багром: В Севастополе нашли раненую азовку
К берегу музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе волной прибило раненного дельфина.
- Животное находилось в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе музея. - Дельфину колющим предметом, предположительно багром? рассекли голову практически до кости.
Охрана тут же позвонила в Центр «Безмятежное море», который занимается защитой китообразных.
Волонтеры в течении 20 минут приехали в Херсонес. Дельфина осмотрели и начали действовать: обезболивающие препараты, медикаментозная терапия и капельницу.
Азовка, которой пробили голову, погибла. Фото: с сайта chersonesos-sev.ru
- Дельфин с очень малой вероятностью смог бы получить такой урон в естественной среде, именно поэтому участники волонтерской организации предполагают, что это дело рук рыбаков, - отметили в пресс-службе музея.
В прошлом году в Севастополе и вовсе случилась дикая история: дельфин умирал, а туристы делали с ним селфи.
ВАЖНО
Обнаружив живого или погибшего дельфина на побережье Крыма, сообщите о нем в Центр «Безмятежное море»: +7 (978) 032-68-52 (Viber, WhatsApp)
ИСТОЧНИК KP.RU