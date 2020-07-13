Дельфина-малютку в Севастополе сгубили «добрые» отдыхающие

13 Июль 2020 2020-07-13T14:46:41+03:00

У малыша был шанс выжить, но его отвезли в море и он погиб. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

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На диком пляже Учкуевки найдено безжизненное тело дельфиненка-крошки.

- Детеныш белобочки несколько дней назад выплыл на пляж и был вывезен очевидцами в море, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

У осиротевшего новорожденного китообразного, который долгое время находился на пляже, плавая кругами, раз за разом приближаясь к людям, был шанс выжить, если бы о нем узнали специалисты Центра.

Люди оказали белобочке медвежью услугу. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Белобочка погибла. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Такая «доброта» стоила малютке жизни.

В Севастополе прошлым летом и вовсе произошел чудовищный инцидент: туристы делали селфи с умирающей азовкой.

ВАЖНО

Если вы нашли дельфина на мели, то не прогоняйте его в море и не выталкивайте на глубину! Немедленно позвоните в Центр спасения морских млекопитающих: +7 (978) 032-68-52. До приезда подмоги поддержите животное на плаву, чтобы дыхало находилось над водой. Не шумите, не делайте резких движений, не трогайте лишний раз руками.

ИСТОЧНИК KP.RU