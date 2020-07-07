«Он сверкал на солнце, как бриллиант!»: У берегов Крыма заметили уникального дельфина

Дельфины - удивительные создания, которых язык не поворачивается назвать животными. Но одно дело наблюдать их в дельфинариях, а совсем другое - на воле.

ДОГОНЯЮТ СУДНО, ЧТОБЫ ПОТАНЦЕВАТЬ

- Судно у нас крейсерское, идет со скоростью 23 километра в час, а белобочки могут и все 40 километров из себя выжать, - рассказала КП-Крым Наталья Макеева, сотрудница Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского. – В экспедиции я частенько наблюдала, как эти умницы на всех парах несутся к нашему судну, чтобы «покататься» на волне, отходящей от носа. Летят, будто у них крылья есть! Любят они такой серфинг и все тут! Обычно по 4-5 особей так развлекаются, но раз я насчитала целых десять белобочек.

Китообразные обожают "танцевать" на волне. Фото: Наталья Макеева

Танцующие дельфины - зрелище просто фантастическое!

Лучше всего любоваться дельфинами в открытом море. Фото: Наталья Макеева

- Стоишь на палубе, фотографируешь, а они тебе в глаза заглядывают, аж холодок по спине идет - взгляд же умный, осмысленный, - поделилась с КП-Крым ученый.

БЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ

Но из всех китообразных, конечно же, запомнился тот, которого встретили на Тарханкуте.

Белый дельфин облюбовал западное побережье Крыма.Видео: Наталья Макеева, сотрудник Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского.

- У дельфина-подростка, которому визуально года два-три, совершенно белая кожа. Когда он выныривал из воды, то сверкал на солнце, как бриллиант! - рассказывает КП-Крым Макеева. - Фантастическое зрелище! Я же хотела только одного, чтобы афалина-альбинос подплыла поближе!

Белого дельфина видно издалека. Фото: Наталья Макеева

Желание ученого исполнилось и были сделаны снимки уникального обитателя Черного моря. Оказалось, что китообразное может похвалится не только редким цветом кожи, но и везением.

- На снимках отчетливо видны глубокие шрамы на хвостовом стебле, характерные от попадания под винт, - отметила Макеева. - Такие несчастные случаи, как правило, заканчиваются гибелью для китообразных, но эта афалина осталась живой и выглядит вполне здоровой и счастливой.

Афалину-подростка сопровождает мама. Фото: Наталья Макеева

Несколько минут белоснежный дельфин находился вблизи судна, а затем вместе со сопровождающей его взрослой афалиной-мамой с типичным окрасом кожи, ушел в глубь моря.

- Если говорить строго по-научному, то этот дельфин не альбинос. Ведь такой термин используют при полном отсутствии пигмента меланина, но у «белоснежки» черные, нормально окрашенные глаза, - рассказала КП-Крым сотрудник Карадагской научной станции. – Поэтому в нашем случае идет речь о лейкизме – мутации, вызывающей у животных частичную потерю пигментации наружного покрова. И в Черном море достаточно много «пестрых» дельфинов, с нехарактерными белыми пятнами на теле. Но вот такого - полностью белого - видели последний раз лет семь тому назад, на восточном побережье полуострова.

Ученым не удалось узнать пол этого чуда природы, но зато они теперь знают его ореол обитания. Ведь афалины, в отличии от глубоководных белобочек, не отходят далеко от родных мест, поэтому «белоснежка» будет радовать своим появлением отдыхающих на западе Крыма. Счастливчики будут делиться фотографиями в соцсетях и таким образом можно будет отследить судьбу уникального дельфина.

ДЕЛЬФИНОВ ОСТАЛОСЬ МАЛО

Целый месяц научное судно колесило по Черному морю, ученые заглянули и в Азовское - изучали содержимое водных объектов, провели и своеобразную перепись китообразных. Дельфинов для точности считали по голосам - звуки, которые они издают строго индивидуальный. Подводные записи выполнялись гидрофоном, который позволяет слышать речь дельфинов в двухкилометровом радиусе от судна.

Предварительные итоги навели на мрачные раздумья.

- Численность крымской популяции афалин всего тысяча особей, - сообщила КП-Крым Наталья Макеева. - Акустические исследования велись нами на протяжении семи лет, и в ходе экспедиции они подтвердились. Лет 50 назад счет шел на сотни тысяч. Примерно такая же картина по белобочкам. А вот азовок за все время экспедиции повстречали считанные единицы. Вся беда в том, что в Черном море мало рыбы для прокорма китообразных. В Азовском еще печальнее дела: в давние времена оно рыбой кишело, думали, что нельзя вычерпать, но все закончилось. Море стало безжизненным.

Ученые провели большую работу, собрали массу данных, на анализ и обработку, которых потребуется время.

КСТАТИ

Крымские ученые приняли участие в 113-ом рейсе научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей, который занял целый месяц.

Впервые за последние 30 лет был проведен учет популяций китообразных в Черном м Азовском морях. Отдали должное ученые изучению других водных обитателей и анализу экологической обстановки.

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