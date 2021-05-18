На праймериз «Единой России» в Крыму пойдут 69 человек

В праймериз участвуют лишь кандидаты, доказавшие реальными делами свое желание работать на благо Крыма и людей.

В Крыму закончилась регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России». С заявлением обратились 101 человек, а полный пакет документов предоставили 69 кандидатов.

По итогу 32 кандидата зарегистрировались по федеральному партийному списку «Единой России», 40 человек будут избираться по одномандатным округам в Крыму, а три кандидата пойдут и по списку, и по округам одновременно.

Таким образом, на одно место в партийном списке претендуют 10 человек, а по одномандатным округам конкурс составляет от 9 до 18 человек. Самым конкурентным стал Евпаторийский одномандатный округ – 18 человек на место. Далее следует Симферопольский округ – 12 кандидатов на место и Керченский округ, за победу на котором поборются 9 претендентов.

Секретарь Крымского отделения «Единой России», председатель Госсовета РК Владимир Константинов на заседании регионального оргкомитета отметил, что в республике в праймериз участвуют люди абсолютно разных возрастов и профессий.

- Принципиальная позиция нашей партии - попробовать свои силы в предварительном голосовании может любой гражданин России, если он не член иной партии. Среди участников –– депутаты Госдумы и Госсовета, общественники, врачи, педагоги, предприниматели, спортсмены, волонтёры. «Единая Россия» – партия народного большинства, действительно народная партия, выдвигающая народных кандидатов. То есть это абсолютно открытая и конкурентная история, - подчеркнул Владимир Константинов.

Он добавил, что «Единая Россия» выдвинет тех кандидатов на выборы в Госдуму, которые получат поддержку на предварительном голосовании. Таким образом, россияне сами выберут своих кандидатов от крупнейшей партии страны.

- Процедура и результаты голосования абсолютно прозрачные и честные, их невозможно изменить или скрыть. Вмешаться в процесс голосования на сайте Предварительного голосования невозможно, а на избирательных участках будут работать наблюдатели, – добавил Владимир Константинов.

Глава крымских единороссов напомнил, что в праймериз участвуют лишь кандидаты, доказавшие реальными делами свое желание работать на благо Крыма и людей.

- Я всегда говорю своим коллегам, особенно молодежи: если вы хотите заниматься политикой, вы обязательно должны лично помогать людям. При этом действующие политики в ходе предварительного голосования не имеют преимущества. Победит тот, кто больше работал с людьми, кто предложил жителям округа более интересные проекты будущего, чьи идеи получили отклик в сердцах и умах, – подытожил секретарь КРО «Единой России».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Крыму пройдет по смешанной системе. Проголосовать онлайн на сайте pg.er.ru можно с 24 по 30 мая, а 30 мая отдать свой голос за кандидатов– на избирательных участках.

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