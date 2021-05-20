Энергомост в Крым работает без перебоев, несмотря на ремонт резервного кабеля

Энергомост в Крым был запущен весной 2016 года Фото: Архив "КП"

Энергомост, проложенный из Краснодарского края в Крым, работает в штатном режиме, несмотря на ремонт одного из резервных кабелей, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, подводная часть каждой из четырех ниток энергомоста включает четыре кабеля - по трем из них подается электроэнергия, а четвертый находится в резерве.

- На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Они не оказывают влияния на объем перетока электроэнергии, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет, - заверил министр.

Шульгинов также отметил, что поставки электроэнергии по мосту идут в обоих направлениях - как в Крым, так и с полуострова. Это связано с тем, что энергосистема республики перестала быть дефицитной с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС.

Напомним, что энергомост в Крым был запущен весной 2016 года, тогда ветка заработала на полную мощность – 800 МВт. Это полностью обеспечивает потребности полуострова. Кроме того, в Крыму были запущены Балаклавская и Таврическая электростанции, которые вырабатывают мощность 940 МВт.

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