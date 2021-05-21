Маковое безумие: Куда поехать на выходных в Крыму ради красивых фотографий

Цветение маков всегда зависит от погоды на полуострове Фото: Архив "КП"

Май близится к завершению, а это значит, что вот-вот толпы людей со всего Крыма в погоне за волшебными снимками отправятся на маковые поля, чтобы поскорее собрать как можно больше лайков. «Комсомолка» рассказывает, где найти самые лучшие места для фотографий.

алые цветы растут почти по всему Крыму около дорог, на побережья и в степных районах Фото: Архив "КП"

КОГДА ЦВЕТУТ МАКИ

Так как маки - растения непредсказуемые, их цветение всегда зависит от погоды. Если погода весной балует, то получить заветные фотографии в алом цвете можно будет уже в начале мая, а если весь март и апрель лили дожди, ждать придется до июня. В этом году апрель даже порадовал крымчан мокрым снегом и минусовой температурой, поэтому маки расцветать не спешили. Поэтому сделать фотосессию лучше в 20-х числах мая. Позже от цветочных плантаций остается лишь вытоптанные дорожки.

В этом году маки начали цвести в конце мая Фото: Архив "КП"

САМЫЕ МАКОВЫЕ МЕСТА

Найти маки на полуострове не составит труда. Они растут почти по всему Крыму около дорог, на побережье и в степных районах. Наткнуться на них можно даже в черте города, но для красивых снимков придется постараться.

А вот найти места, полностью усеянные красными цветами, можно по следующим адресам:

- Около трассы, которая ведет от Чонгара к Джанкою;

- В районе Севастополя около Херсонеса, Инкермана и Президентской трассы от Симферополя до Севастополя;

- Недалеко от мыса Казантип;

- Между Коктебелем и Судаком;

- На заброшенных полигонах около Керчи;

- В Евпаторийском районе около озера Донузлав;

- Рядом с мысом Тарханкут;

- В Бахчисарайской районе:

- село Танковое;

- село Красные маки;

Чтобы получить красивые кадры, на цветочные плантации нужно ехать на рассвете или во время заката. Так можно застать время с красивым светом и меньшим количеством людей, которые так и норовят влезть в кадр.

Напомним, еще в прошлом году цветение маков совпало с отменой всеобщей самоизоляции. Тогда сотни машин образовали настоящие пробки на грунтовой дороге в районе села Терновка под Севастополем. Одновременно на поле находилось около 250 человек, которые позировали в окружении ярких цветов.

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