«На лугу пасутся Ко»: «Комсомолка» запускает голосование молочного конкурса детских рисунков в честь 1 июня

В нашем конкурсе приняли участие 35 замечательных работ учеников младших классов.

«Комсомольская правда — Крым» запускает голосование к детскому конкурсе рисунков «На лугу пасутся Ко…», приуроченному к 1 июня — Международному дню защиты детей и Дню молока.

В нашем конкурсе приняли участие 35 замечательных работ учеников младших классов.

Напомним, детки должны были изобразить рисунок на тему пользы молока для здоровья, а также написать небольшой текст о том, какой у них самый любимый молочный продукт и почему.

Итак, проголосовать за понравившуюся работу можно ЗДЕСЬ.

ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование за рисунки ребят пройдет с 20 по 30 мая. Лидера голосования определят читатели «Комсомольской правды-Крым», а двух призеров – наши партнеры – ведущие молочные производители Республики.

Окончательные результаты будут официально зафиксированы после подсчета голосов.

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и призы от наших спонсоров. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой».

ВАЖНО! Прием заявок на конкурс рисунков «На лугу пасутся Ко…» ЗАКОНЧЕН!

(Организатор может изменить сроки фотоконкурса по своему усмотрению)

С положением фотоконкурса «На лугу пасутся Ко…» можно ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/c7D3/WNCF7VxEx

ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»

ЛОГО

Наши дети заслуживают только натуральные, самые качественные продукты, которые будут укреплять здоровье ребят, а не вредить ему. Немногие молочные предприятия в Крыму могут похвастаться безупречной репутацией своей продукции. Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» один из таких производителей, снискавших всенародную любовь крымчан.

Наша молочная продукция:

Молоко 2,5% жира

Молоко топленое

Молоко Козье

Ряженка 2,5% жира

Простокваша 2,5% жира

Простокваша 1%, 0% жира

Творог кисломолочный

Творожный десерт

Масса творожная сладкая нежирная с изюмом, курагой, ванилином

Сырки глазированные, 15% жира, с ванилином, какао и плодово-ягодным наполнителем

Напиток кисломолочный 2,5% жира с плодово-ягодным наполнителем

Сметана 20%, 15% жира

Сыр мягкий

Сыр мягкий (из козьего молока)

Масло сладкосливочное крестьянское 72,5% жира

Масло сладкосливочное с какао «шоколадное» 62,0% жира

Продукты ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» сделаны только из натурального крымского молока. При производстве всего ассортимента на заводе не используются консерванты, стабилизаторы, ультрапастеризация, кипячение – все то, что убивает вкус и полезные микроорганизмы. У продукции ООО "ДК "Мегатрейд-Юг" непродолжительный период хранения, а это и главный показатель того, что она качественная и настоящая.

Контактные данные

Адрес: Саки, Евпаторийское шоссе, 49

Телефон +7 (978) 823-59-49

Email: torgsmz1999@mail.ru