Выросли крылья за спиной: крымчанин без рук прыгнул с парашютом

Андрей Куликов и Борис Небреев. Фото: спортклуб «Пара-Крым»

Крымчанин Андрей Куликов уверенно шагает по жизни. Пару лет тому назад парень стал чемпионом России по паратхэквондо. И вот ему покорилась новая вершина, а вернее сказать – небо.

- В Коктебеле на майские праздники исполнилась моя сокровенная мечта - прыжок с парашютом с высоты 3100 метров, - рассказал КП-Крым Андрей Куликов.

Парашютами сейчас никого не удивишь, но крымчанин – особой случай. Андрей в пятилетнем возрасте схватился за оголенный провод в трансформаторе: в двухтысячные года двери с этих «коробок под напряжением» частенько сдавали на металлолом. Врачи не смогли спасти мальчишке руки.

Крымчанин оказался сильнее жизненных невзгод и каких-то печальных обстоятельств. Андрей наравне со всеми гоняет мяч на футбольном поле, отдает должное легкой атлетике, успешно занимается паратхэквондо. Недавно окончил факультет прикладной информатики в магистратуре Крымского федерального университета.

И вот настал долгожданный день - выросли крылья за спиной.

- Когда летел, то любовался Крымом, какой он красивый! Ощущения свободы и легкости. На 300% понимаешь, что жить - это кайф, - поделился с КП-Крым спортсмен.

Андрей обладает удивительной способностью заряжать своей позитивной энергией людей.

Андрей даже на высоте 3100 метров нашел силы, чтобы пошутить и показать язык. Фото: спортклуб «Пара-Крым»

- Не сразу поняли, что рук нет, настолько он позитивный и веселый, - признались сотрудники спортивного клуба «Пара-Крым», которые помогли Андрею Куликову осуществить сокровенную мечту.

В спортклубе объяснили, что название «Пара-Крым» расшифровывается, как парашют Крыма:

- Парашютистами делаем и физически здоровых людей, и тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем.

Прыжок с тандем-мастером. Фото: спортклуб «Пара-Крым»

Над Крымом вместе с птицами летают и колясочники, и страдающие ДЦП, и незрячие. Прыгают и в одиночку, и в паре с тандем-мастером.

Руководитель спортивного клуба «Пара-Крым», Борис Небреев сам в 24 года остался без ноги. На сегодняшний день он - единственный в мире тандем-мастер с такой инвалидностью. Но именно Борис Небреев составил компанию долгожительнице Марии Колтаковой, имя которой занесено в Книгу рекордов России (прыжок с парашютом в наиболее пожилом возрасте), когда ветеран в третий раз покоряла небо.

На вопрос о том, зачем людям такой экстремальный вид спорта, сотрудники клуба «Пара-Крым» ответили просто:

- Парашют – это полная перезагрузка. Делаем фото до и после прыжка, а когда сравниваем, то оказывается на снимках разные люди!

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