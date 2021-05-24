Выросли крылья за спиной: крымчанин без рук прыгнул с парашютом

Андрей Куликов и Борис Небреев. Фото: спортклуб «Пара-Крым»
Крымчанин Андрей Куликов уверенно шагает по жизни. Пару лет тому назад парень стал чемпионом России по паратхэквондо. И вот ему покорилась новая вершина, а вернее сказать – небо.
- В Коктебеле на майские праздники исполнилась моя сокровенная мечта - прыжок с парашютом с высоты 3100 метров, - рассказал КП-Крым Андрей Куликов.
Парашютами сейчас никого не удивишь, но крымчанин – особой случай. Андрей в пятилетнем возрасте схватился за оголенный провод в трансформаторе: в двухтысячные года двери с этих «коробок под напряжением» частенько сдавали на металлолом. Врачи не смогли спасти мальчишке руки.
Крымчанин оказался сильнее жизненных невзгод и каких-то печальных обстоятельств. Андрей наравне со всеми гоняет мяч на футбольном поле, отдает должное легкой атлетике, успешно занимается паратхэквондо. Недавно окончил факультет прикладной информатики в магистратуре Крымского федерального университета.
И вот настал долгожданный день - выросли крылья за спиной.
- Когда летел, то любовался Крымом, какой он красивый! Ощущения свободы и легкости. На 300% понимаешь, что жить - это кайф, - поделился с КП-Крым спортсмен.
Андрей обладает удивительной способностью заряжать своей позитивной энергией людей.
Андрей даже на высоте 3100 метров нашел силы, чтобы пошутить и показать язык. Фото: спортклуб «Пара-Крым»
- Не сразу поняли, что рук нет, настолько он позитивный и веселый, - признались сотрудники спортивного клуба «Пара-Крым», которые помогли Андрею Куликову осуществить сокровенную мечту.
В спортклубе объяснили, что название «Пара-Крым» расшифровывается, как парашют Крыма:
- Парашютистами делаем и физически здоровых людей, и тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем.
Прыжок с тандем-мастером. Фото: спортклуб «Пара-Крым»
Над Крымом вместе с птицами летают и колясочники, и страдающие ДЦП, и незрячие. Прыгают и в одиночку, и в паре с тандем-мастером.
Руководитель спортивного клуба «Пара-Крым», Борис Небреев сам в 24 года остался без ноги. На сегодняшний день он - единственный в мире тандем-мастер с такой инвалидностью. Но именно Борис Небреев составил компанию долгожительнице Марии Колтаковой, имя которой занесено в Книгу рекордов России (прыжок с парашютом в наиболее пожилом возрасте), когда ветеран в третий раз покоряла небо.
На вопрос о том, зачем людям такой экстремальный вид спорта, сотрудники клуба «Пара-Крым» ответили просто:
- Парашют – это полная перезагрузка. Делаем фото до и после прыжка, а когда сравниваем, то оказывается на снимках разные люди!
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