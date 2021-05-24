Жителям Крыма предлагают избежать службы в армии за 65 тысяч рублей

Десятки молодых людей навсегда забыли про повестки Фото: Архив "КП"

По всей стране работают целые сети юридических фирм, которые предлагают молодым людям не служить в армии. Появились они не сегодня и не вчера, но во всей красе показали себя во время пандемии коронавируса, когда военные комиссариаты перешли на удаленную работу с призывниками. Жители Крыма, кстати, уже успели воспользоваться услугами таких фирм. За 65 тысяч рублей десятки молодых людей навсегда забыли про повестки. Насколько легальна такая помощь, и какое наказание может грозить уклонистам, разбиралась «Комсомолка».

В свои 23 года житель Симферополя Василий* подписал контракт с одной из таких юридических фирм. В документе говорилось, что если специалисты не смогут помочь откосить от армии, то деньги заказчику возвращать все равно никто не станет. Так и случилось.

- Поначалу все шло хорошо. Мне говорили: «мы с тобой», «мы все решим», - рассказывает КП-Крым симферополец. - Недолго думая, я подписал документ, расплатился наличными и уже собирался уходить. Но мне сказали, что медосмотр нужно пройти прямо сейчас. Перед тем, как меня отправить к врачам, один из юристов написал на обороте смятой бумажки: «Делайте упор на сердце».

Через дверь от кабинета, где Алексей подписывал договор, был небольшой медкабинет. Там двое мужчин в белых халатах осмотрели парня и выдали ему справку с двумя яркими печатями. Диагноз звучал, как вегето-сосудистая дистония.

- Я ничего подозрительного в этом не увидел и ушел. Проблемы начались две недели спустя, когда я пришел для прохождения комиссии в военкомат с этой справкой, - продолжает горе-призывник.

Увидев справку, врачи отправили молодого человека в местную клинику сдавать дополнительные анализы. В итоге диагноз не подтвердился.

- Я стал звонить в эту фирму. Меня выслушали и сказали, что, мол, они свою часть сделки выполнили. До свидания, держись там, всего хорошего, - вспоминает Алексей.

Однако есть и другая сторона медали, которая досталась симферопольцу Станиславу. Только благодаря юристам и врачам организации он не потерял свое здоровье. У парня, как выяснилось, был артроз обеих ног третьей степени, но медкомиссия эту болезнь не посчитала достаточно серьезным основанием, чтобы оградить парня от службы.

- Юристы этой конторы помогли мне собрать нужное количество справок, доказать диагноз, объяснили мои права. В итоге я знал свои действия на месяцы вперед и был неуязвим перед военкоматом. Сохранил здоровье и остался на гражданке, - отмечает симферополец.

Правозащитники также считают работу подобных организаций полезной и нужной. При этом подчеркивают, что в некоторых случаях такие фирмы могут работать в разрез с буквой закона.

- Когда здоровому человеку устанавливают заболевание, которого у него нет, это является нарушением закона. За такое грозит уголовная ответственность, причем, как для призывника, так и для организации, - говорит КП-Крым юрист Михаил Белкин. - Но вот если их работа направлена на помощь призывникам, служить которым по состоянию здоровья противопоказано - это законная и полезная деятельность, которая и должна являться целью подобных компаний. В целом появление подобных компаний напрямую связано с низким качеством работы медицинских комиссий. Если их уровень профессионализма возрастет, то нужда в подобных организациях отпадет сама собой.

СПРАВКА «КП»

Уклонение от воинской службы - уголовно наказуемое деяние по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или же лишение свободы до двух лет.

*Имя изменено

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