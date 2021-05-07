«Корпус хорошо сохранился»: В Керченском проливе нашли штурмовик «Ил-2» военных времен

Поисковики нашли штурмовик в Керченском проливе. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

Рядом с Керчью, в прибрежной зоне курортного поселка Героевское, поисковики нашли на дне моря советский самолет, который был сбит фашистами в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война.

Найденный штурмовик станет памятником. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

- Штурмовик «Ил-2» загорелся и упал в море, а экипаж спасся. Летчики уцелели, но все равно погибли через месяц, но уже на другом самолете, - рассказал КП-Крым Александр Елкин, руководитель Крымской региональной общественной организации «Батарея 29 БИС».

Боевой летательный аппарат, который покоится под 4,5 метровой толщей морском воды, поисковики хотят поднять на сушу.

У самолета сохранился корпус. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

- Корпус хорошо сохранился, осталось восстановить крылья и хвост, - сообщил КП-Крым Александр Елкин, отметив, что отреставрированный штурмовик «Ил-2» планируется установить на постамент возле Крымского моста. – В память о погибших во время ожесточенных сражений, которые шли здесь во время Великой Отечественной войны.

Огонь уничтожил или сильно повредил все, что находилось на борту торпедного катера. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

Во время майской экспедиции, которая уже близится к завершению, в окрестностях курортного села Героевское команда «Батареи 29 БИС» нашла и торпедный советский катер, погибший в 1941 году.

Команда «Батареи 29 БИС» потратила немало сил и времени на подводные поиски. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

- Люди немного устали: неделю работали в торпедном катере. Очистили от ила носовой отсек, машинное отделение. При нулевой видимости сделали много находок, но останков экипажа не обнаружили. Пока неизвестен номер катера, не знаем и фамилии членов экипажа, - сообщил подробности поисковик, отметив, что катер сильно пострадал от пожара. Был найден наполовину сгоревший прорезиненный плащ. Немного удивило, что поднятая на поверхность «банка со сгущенкой даже немного пахнет содержимым».

На счету организации «Батарея 29 БИС» немало открытий и находок. Энтузиасты не только занимаются поисками затонувшей военной технике, но и успешно восстанавливают имена героев, которые отдали жизнь за Родину, находят их родных и близких.

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