Привит каждый десятый: Количество вакцинированных от COVID-19 жителей Крыма перевалило за 200 тысяч

В Крыму от коронавируса привит каждый десятый житель Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму до официального старта летней курортной кампании прививку от коронавируса успели сделать 210 тысяч 315 человек, или каждый десятый житель республики. Количество в сравнении с первой декадой мая увеличилось вдвое, но это не те 800 тысяч вакцинированных, которые Роспотребнадзор определил для коллективного иммунитета и безопасного прохождения туристического сезона.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 60+

За неделю в Крыму подтверждено 635 случаев коронавируса и 155 пневмоний. Тенденция показывает снижение распространения инфекции, но тяжесть заболевания растет. Сейчас из 1595 пациентов с стационарах 115 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ и еще 488 к кислороду.

- Удельный вес поздних обращений велик, и большое количество пациентов занимаются самолечением и госпитализируются с крайне низкими показателями сатурации, - поясняет глава Минздрава РК Александр Остапенко. - Наличие коечного фонда вполне позволяет госпитализировать по показаниям, особенно граждан старше 60 лет, поскольку при лечении пневмоний и коронавируса нужно контролировать течение сопутствующих заболеваний.

Минздрав ставит задачу привить от коронавируса 90% жителей старше 60 лет, У этой категории отмечается более тяжелое течение заболевания и большой риск осложнений. За неделю в медучреждениях дополнительно открыли 6 прививочных кабинетов и теперь их уже 102. Плюс к этому в городах работают 11 передвижных пунктов вакцинации, из них 6- в Симферополе. По регионам и на предприятия выезжают 57 мобильных бригад.

Запас вакцины позволяет сделать прививку 49 тысячам 237 гражданам. С начала кампании в Крым поступило 259 тысяч 552 дозы препарата «Спутник V», и пока нет смысла просить пополнить запас.

ВИРУС НА КУРОРТЕ

Серди курортных территорий наибольшее распространение коронавируса регистрируется в Ялте, Керчи и Феодосии. Первые два города периодически показывают всплеск пневмоний, которые тоже относят к ковидной статистике из-за возможной погрешности при заборе проб на инфекцию.

- Несмотря на увеличение турпотока ситуация в курортных регионах контролируемая,- заверил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Наибольший удельный вес заболеваемости в мае приходится на три курортных региона - Ялту, Феодосию и Керчь.

В Керчи передвижной прививочный пункт установлен на Центральном рынке и работает с 9.00 до 14.00.

В Феодосии на прививку нужно записываться через Феодосийский медицинский центр» +7 (978) 621-27-41. Есть график выезда прививочных бригад в поселковые амбулатории. В Ялте работают 9 стационарных прививочных пунктов: два кабинета - в поликлинике №1, один кабинет - в пгт Никита, один кабинет – в поликлинике №2 (Гурзуф), один кабинет – в поликлинике №3 (Алупка), по одному кабинету в Гаспре, Форосе, Кореизе и Симеизе. В 7 фельдшерско-акушерских пунктах организована выездная прививочная работа.

Записаться на прививку можно по телефону информационно-справочной службы 8 (800) 506-80-04.

Последние статистические данные показывают, что с начала периода наблюдений в Крыму подтверждено 43 тысячи 6 случаев COVID-19. Справились с болезнью 40 тысяч 73 человек. Умерли 1 тысяча 331 пациент.

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