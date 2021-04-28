Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму будут работать в праздники

Прививку делают при наличии паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС и при отсуствии признаков ОРВИ. Фото: Анна КИРИЕНКО

В выходные и праздничные дни в Крыму будут работать все пункты вакцинации против COVID-19, в том числе мобильные. С 4 по 8 мая организован прием в кабинетах неотложной медицинской помощи во всех поликлиниках и дополнительный прием участковыми терапевтами.

- В период с 1 до 10 мая все пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции продолжат свою работу, несмотря на выходные и праздничные дни, - сообщил на брифинге по распространению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Мобильные пункты расположены в городах:

Алушта, площадь Советская, д.1, время работы с 9.00 до 13.00;

Армянск, ул.Сопина возле «Центра культуры и досуга», время работы с 8.00 до 14.00;

Джанкой, площадь у здания городского совета возле улицы Розы Люксембург, время работы с 10.00 до 15.00;

Евпатория, проспект Победы, возле магазина «Универсам», время работы с 9.00 до 16.00;

Симферополь:

ТРК «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8) - медицинский кабинет на 2-ом этаже, время работы с 10.00 до 15.00;

ТРЦ «FM» (ул. Механизаторов, 51) – 1-й этаж, с 13.00 до 18.00;

ТРЦ «Палас» (просп. Кирова, 78) – 2-й этаж, с 10.00 до 16.00;

ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (ул. Пушкина, д.3), с 10.00 до 16.00;

ТЦ «Южная Галерея» (г. Симферополь, ул. Киевская, 189). Пункт расположен в помещении ресторана «Гаридзе», вход со стороны парковки, с 10.00 до 15.00;

ТЦ «Центрум» (ул. Севастопольская, 62), с 11.00 до 15.00;

Керчь, Центральный рынок - ул.Сенная площадь д.1, время работы с 9.00 до 14.00.

Сделать прививку можно в порядке живой очереди при наличии паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС и при отсуствии признаков ОРВИ.

На сегодняшний день республика получила 217 тысяч 852 дозы вакцины, привито 151 тысяча 687 человек, из них 76 518 получили оба компонента препарата «Гам-КОВИД-Вак». Работают 96 пунктов вакцинации, активно задействованы 57 выездных бригад.

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