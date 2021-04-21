Ближе к людям: Мобильные пункты вакцинации откроются в крупных торговых центрах Симферополя

Мобильные пункты будут работать во всех крупных торговых центрах Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

В ближайшее время мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в крупных торговых центрах Симферополя. Сейчас в столице действует один передвижной прививочный кабинет - на перекрестке улиц Карда Маркса и Пушкина, куда он вынуждено переехал с площади им. Ленина, огороженной под ремонт.

Скоро к нему присоединится еще четыре пункта: в торговых центрах «Южная галерея», «Меганом», «Центрум» и «FM». Сделать прививку можно в порядке живой очереди при наличии паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС и при отсутствии признаков ОРВИ.

Перед инъекцией необходимо дать письменное согласие на прививку и пройти осмотр у терапевта, который дежурит в мобильном пункте. Иммунизация проходит препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), и для введения второго компонента через 21 день придется обращаться в такой же мобильный пункт или прививочный кабинет по месту жительства.

- В Крыму функционирует 96 пунктов вакцинации, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Только за 20 апреля прививку получили 7 тысяч 739 пациентов. В очереди записано 33 тысяч 495 человек.

С начала прививочной кампании Крым получил 215 тысяч 852 дозы вакцины. Привито 122 тысячи 980 человек, 65 тысяч 865 получили второй компонент. Чтобы ускорить формирование коллективного иммунитета, мобильные пункты вакцинации развернули в самых многолюдных местах городов: в Керчи прививки делают на Центральном рынке, в Евпатории - возле торгового центра на проспекте Победы, в Джанкое - на площади у здания городского совета.

Целевой показатель в 10 тысяч человек в день в Минздраве хотят достичь с помощью 57 выездных прививочных бригад, готовых отправляться как в отдаленные села, так и на крупные предприятия. В списке первоочередных - транспортные компании, гостиницы и санаторно-курортные объекты, сотрудники общепита.

- Хочу обратить особое внимание к необходимости сделать прививку лиц в возрасте старше 60 лет, - подчеркнул глава Минздрава. - По статистике они составляют 33% заболевших коронавирусом в последнее время и подвержены осложнениям в виду дополнительных заболеваний.

ПОШЛИ В РОСТ

Распространение инфекции в регионе набирает обороты. С 50-60 случаев в сутки в конце марта сейчас показатели превышают 100 положительных проб в день.

- На текущей неделе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 6 регионах, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Превышение среднереспубликанского показателя зафиксировано в Раздольненском районе в 3,5 раза, в Нижнегорском районе - в 1,7 раза, в Красногвардейском районе - в 1,2 раза, в Алуште и Кировском районах в 1,1 раза.

За неделю у прибывших из-за границы в Крым подтверждено 10 случаев коронавируса. И это при том, что с 17 апреля в Крыму стали действовать новые правила въезда в пунктах пропуска - иностранные граждане предъявляют при прохождении контроля результат теста на COVID-19 методом ПЦР-диагностики не позднее, чем за 72 часа до въезда, а граждане РФ обязаны сделать такой тест в течение трех суток по приезде и до его результатов соблюдать самоизоляцию.

В случае, если граждане прибыли из Турции или Танзании, тест им придется сделать повторно в течение 5 суток после первой пробы. За невыполнение санитарных требований граждан ожидает штраф до 15 тысяч рублей.

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