Прибывающих в Крым из Украины посадят на домашний карантин

Крымчанам придется сидеть дома после визита на Украину Фото: архив "КП"

С сегодняшнего дня все прибывающие из Украины граждане Российской Федерации обязаны сдавать тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики и до получения его результатов соблюдать самоизоляцию по месту пребывания. Такие изменения внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о повышенных мерах готовности к ЧС из-за коронавируса.

- В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1), - говорится в документе. - До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Также граждане РФ, кроме моряков загранплавания и водителей-дальнобойщиков, обязаны еще до прибытия в Крым с территории иностранного государства заполнить на портале Госуслуг анкету в электронном виде.

Иностранцы и лица без гражданства заполняют анкету в пунктах пропуска на границе с Украиной и предоставляют справку на английском или русском языке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за три календарных дня до прибытия.

Иностранные студенты, которые учатся в крымских вузах, делают тест дважды — за три дня до приезда и в течение 72-х часов после. До результата им также предписан режим самоизоляции.

Ранее главный санврач Крыма предостерегла жителей республики от поездок на Украину, где очень неблагоприятная ситуация по новой коронавирусной инфекции на фоне фактического отсутствия иммунизации. В сторону сопредельного государства и обратно из Украины еженедельно на автомобильном транспорте перемещаются несколько тысяч человек.

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