Как попасть в Крым из Украины: На границе введены новые правила въезда для иностранцев

В Крым по-прежнему пускают на лечение Фото: Архив "КП"

Уже год длятся ограничения на границе России между Крымом и Украиной, но закрытые кордоны не останавливают желающих посетить полуостров. И если раньше все было предельно просто, то с недавнего времени российские власти решили немного скорректировать правила въезда иностранцев в Крым.

ПОМЕНЯЛИСЬ ДОКУМЕНТЫ

В Крым по-прежнему пускают на лечение. Но если раньше въезжающим нужно было иметь при себе всего лишь документы, удостоверяющие личность, и медицинскую справку, то с 1 апреля иностранцы должны соблюдать несколько условий.

- При возникновении необходимости лечения иностранному гражданину необходимо подать заявку в медицинскую организацию, сведения о данном лице должны быть направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России, - отмечается в документе распоряжения.

А при прохождении пограничного контроля при себе нужно иметь только оригинальные документы, удостоверяющие личность.

ПЦР-ТЕСТ НУЖНО СДАВАТЬ ПО ПРИЕЗДЕ

Тест на коронавирус нужно сдать в течении трех дней с момента прохождения границы. С готовым тестом никто не пропустит.

- Неважно, куда вы едете, в Крым или на Украину, тесты нужно делать, когда пересекли границу, иначе документ с результатом просто не посчитают действительным, - рассказывает КП-Крым менеджеры по организации поездок через границу.

Крымские санатории все еще принимают украинских граждан на лечение, но уже по другим документам. Чтобы наверняка попасть на оздоровление в профилакторий и остаться на полуострове, на руках иностранцам нужно иметь курортную карту, справку о эпидемиологическом окружении, путевку в санаторий и чек об оплате.

- После оплаты лечения вам должны прислать ваучер или приглашение на поездку. Вы подтверждаете и выезжаете в Крым. Это нужно сделать обязательно заранее, так как на границе при проверке могут позвонить в санаторий и дополнительно уточнить причины, диагнозы и справки, - отмечает менеджер.

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