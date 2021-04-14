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Общество14 апреля 2021 9:39

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса открываются в Евпатории, Керчи и Джанкое

В Симферополе передвижной прививочный кабинет за день посетили 210 человек
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Мобильные пункты работают без записи по живой очереди

Мобильные пункты работают без записи по живой очереди

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции помимо Симферополя начнут работать в Евпатории, Керчи и Джанкое. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- С сегодняшнего и завтрашнего дня будут открыты на центральных площадях городов Евпатория, Керчь и Джанкой мобильные пункты вакцинации, - уточнил министр. - Вчера такой пункт начал работать на площади Ленина в Симферополе. За день мы провакцинировали 210 пациентов.

Всего на текущий момент в Крыму привиты от коронавируса 92 тысячи 633 человека, из них 61 тысяч 430 получили второй компонент вакцины. Работают 97 стационарных пунктов вакцинации и 33 выездных бригады.

- По мере необходимости мы дополнительно будем открывать стационарные пункты и мобильные, - заверил министр.

Напомним, на прошлой неделе полуостров получил крупную партию вакцины из 90 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Всего в Крым поступило 198 тысяч 032 дозы.

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