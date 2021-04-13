Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в Симферополе

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в центре Симферополя Фото: Анна КИРИЕНКО

Мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции заработал в Симферополе на площади им. Ленина. Уже к 9.00 сделать прививку без предварительной записи пришли первые желающие.

К 10 часам очередь на вакцинацию достигла нескольких десятков человек Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мы пришли в половину девятого, - рассказывает Анна Валиева. - Было несколько человек и сразу подъехал автобус. Вчера поздно вечером вычитали в интернете, что можно сделать прививку без записи. Решили воспользоваться такой возможностью и прийти всей семьей. Если откроют границы с Казахстаном, поедем проведать деда. Ему 75 лет. Но там почему-то старше 70-ти прививку не делают.

Семья Валиевых пришла на вакцинацию в первых рядах Фото: Анна КИРИЕНКО

Салават Хисматуллин пришел занять очередь для своей мамы Флюры Сарваровны. Ей добираться с окраины города в центр нужен час. Другой возможности сделать прививку у пожилой женщины нет.

- В поликлинике только в лист ожидания записывают, а здесь все сразу, - говорит Салават.

- Я давно готова, но где сделать? Даже на прежнюю работу звонила, вдруг там всему коллективу сделают и мне заодно. А тут такая удача, - вторит сыну Флюра Сарваровна.

Флюре Сарваровне очередь занял сын Фото: Анна КИРИЕНКО

Сестры Екатерина Рудакова и Мария Михеева тоже пришли с утра. Но, скорее, проверить правдивость объявления о работе мобильного пункта вакцинации.

- Дочка в компьютере прочитала, что будет такая вакцинация. А в поликлинике нас записали аж через два месяца. Пришли посмотреть, правда или нет. Заняли очередь, ждем, - с уверенностью в успехе говорит Екатерина Ивановна.

- Скоро лето, к нам приедут курортники. Нам страшно, что привезут вирус с собой и риск заболеть вырастет. Мы всем желаем здоровья и сделать прививку, как мы, - подтверждает Мария Ивановна.

Екатерина Ивановна и Мария Ивановна пришли на разведку Фото: Анна КИРИЕНКО

Помимо паспорта для вакцинации с собой необходимо иметь СНИЛС и полис ОМС. Как и в обычном прививочном пункте, у пациента берут согласие на вакцинацию и использование личных данных. После заполнения всех бумаг, терапевт проводит осмотр, измеряет температуру. Дальше едва ощутимый укол в плечо.

Перед инъекцией осмотр педиатра обязательно Фото: Анна КИРИЕНКО

Инъекция безболезненная и едва ощутимая Фото: Анна КИРИЕНКО

- Я вообще в 15 км от города живу, - рассказывает после инъекции мужчина, представившийся Олегом. - У нас ни ФАПа, ни амбулатории. И привиться можно только в городе. До этого две недели пытались записаться на очередь в районной больнице, не вышло. Отпросился с работы, прибежал. Вообще ничего не почувствовал.

Второй компонент всем привившимся сегодня необходимо сделать через 21 день - 4 мая. Если к этому моменту мобильный пункт переедет из Симферополя в другой город, на вакцинацию пригласят в поликлинику по месту жительства.

- Мне в Москву в мае лететь, а через портал Госуслуг запись только на июнь, - делится жительница Симферополя Екатерина Марченко. - Надеюсь, успею приобрести иммунитет еще до поездки.

Екатерине с дочкой лететь в Москву и они торопятся сделать прививку как можно раньше Фото: Анна КИРИЕНКО

Мобильный пункт на площади им. Ленина в Симферополе будет работать в будни с 10.00 до 16.00. Для начала прививочная бригада взяла 100 доз - они хранятся при температуре не выше -17 градусов и долго держать ампулы вне морозильной камеры нельзя. На выездах используется сумка-холодильник, где помещается определенное количество упаковок.

- Будем подвозить по необходимости, - уверяет доктор Александр Красота. - Людей уже много. Сегодня первый день работы, ориентируемся по ситуации. Все в мобильном режиме.

Рядом дежурит "сокрая" на случай недомогания у пациентов Фото: Анна КИРИЕНКО

Рядом с прививочным пунктом дежурит «скорая». Побочных эффектов медики не опасаются, больше проявлений волнения от ожидания. И не зря - одной из женщин в очереди стало плохо из-за скачка давления. Но в целом настроение у пациентов бодрое и оптимистичное.

Напомним, несколько дней назад Крым получил самую большую партию препарата «Спутник V» - 90 тысяч доз. Вакцины хватит, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции всем очередникам.

Всего в республику поступило 198 тысяч 032 дозы иммунобиологического препарата для профилактики COVID-19. Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82 тысяч 763 жителя республики, второй – 57 тысяч 784.

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