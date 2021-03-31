Ждем дозу: В Крыму готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

Привито от коронавиурса 70 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Итоги двух месяцев прививочной антиковидной кампании в Крыму весьма скромные. 47 тысяч 587 человек получили оба компонента вакцины и 22 тысячи 536 человек сделали первую инъекцию. Для выработки коллективного иммунитета цифры должны быть в 10 раз больше, но заявленных 200 тысяч вакцин в месяц республика не получила - с начала кампании в регион зашло 76 тысяч 932 дозы.

- Мы ожидаем до 200 тысяч доз в месяц, - говорит вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - По мере поступления вакцины очередников будут приглашать в пункты вакцинации, которых у нас сейчас 86 и их пропускная способность будет расширяться.

Минздрав Крыма сосредоточится на выездных вакцинациях сотрудников крупных предприятий и учреждений. По заявлению провести иммунизацию могут любые общественные объединения граждан, располагающие помещением для инъекций, а люди преклонного возраста могут получить прививку в центре социального обслуживания по месту жительства. Все зависит от количества доз препарата, который будет в доступе.

ГОСТЕВОЙ ОБСЕРВАТОР

Массовая прививочная кампания ожидается к началу курортного сезона. После медиков, педагогов и социальных работников, в списке значатся сотрудники санаторно-курортного и гостиничного сектора, как контактирующие с большим количеством людей. В этом году решено заболевших туристов с легкой формой течения коронавируса, а также тех, кто был в ближнем круге общения, отправлять в обсерватор. Под него отведут евпаторийский санаторий «Прибой», где дополнительно развернут 100 коек.

Для прибывающих из-за границы правила остаются прежними - тест на COVID-19 в течение трех дней по приезде, иначе штраф в 15 тысяч рублей. У пятерых прибывших из Украины за последнюю неделю благодаря тестированию выявили коронавирус. Еще 373 человека данные анализов не предоставили. Британский штамм в Крыму не выявлен, но все приезжие из соединенного королевства на две недели отправляются в домашний карантин, и пока не сдадут тест, находятся под пристальным вниманием полиции.

ОТ 65 И СТАРШЕ

Общая эпидемическая картина в регионе остается стабильной. При небольшом росте забелевших за неделю до 448 случаев, признаков третей волны распространения коронавируса нет. Превышение показателей есть в Нижнегорском, Бахчисарайском, Крансоперекопском районах, Евпатории и Феодосии.

- Среди заболевших 37% - это лица старше 65 лет, - отмечет замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В 90% мы имеем дело с единичным заболеванием и только в 8% с очагами.

Граждан пожилого возраста госпитализируют вне зависимости от тяжести инфекции. Коечный фонд для больных ковидом и пневмонией в настоящий момент в Крыму составляет 1687 единиц, и этого достаточно, чтобы лечить тяжелые случаи в условиях стационара. Как показывает статистика, 79% скончавшихся от ковида обратились за медицинской помощью только на третьи сутки после проявления признаков инфекции. Сейчас в реанимации находятся 114 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 8 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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