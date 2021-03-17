Год под маской: Крым прошел период от тотальной изоляции до всеобщей вакцинации

Режим повышенной готовности к коронавирусу в Крыму ввели 17 марта 2020 года Фото: Архив "КП"

Режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусу действует в Крыму ровно год. С 17 марта 2020-го в республике появились лицевые маски и социальная дистанция, рециркуляторы и санитайзеры. А еще понятия «самоизоляция», «респираторный этикет», «ковидный госпиталь», «красная зона», дистанционное обучение и удаленная работа.

- Сегодня ровно год как Крым живет в режиме повышенной готовности, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Непростой год, который прошел под эгидой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы прошли период от тотальных ограничений до их снятия, и все приятые меры привели к цифрам, которые есть.

Первые случаи в марте прошлого года были единичными и завозными из-за границы. Теперь общее количество положительных проб приближается к 37 тысячам, и источником заражения может быть как общественное место, поликлиника, очередь на почте, так и просто визит родственников.

С начала года 47% выявленных случаев приходится на группу в возрасте 60+, и пенсионеры подлежат обязательной госпитализации вне зависимости от тяжести течения заболевания. По-прежнему высокий риск инфицирования среди учителей и медработников, хотя они в приоритете на вакцинацию от COVID-19.

Из тех 65 тысяч 232 доз «Спутника V», которые Крым получил с начала прививочной кампании, удалось пройти иммунизацию 58 тысячам человек, среди них только 2% от подлежащих обязательной вакцинации. Очередь в прививочный кабинет уже составляет 28 тысяч человек, и многие с негодованием пишут жалобы на отсутствие вакцины в назначенный день и время.

ВАКЦИНЫ НЕТ

- Пока, к сожалению, мы не имеем четкого графика и предполагаемого количества в той или иной партии, которая должна поступить на территорию республики, - объясняет министр здравоохранения Александр Остапенко. - Эти цифры меняются каждый день, вчера мы получили информацию о 8100 дозах к концу недели.

Центр оперативного реагирования при Совмине провел анализ хода прививочной кампании и возможности записаться на прививку. В трех больницах предложили прийти в тот же день, в семи с готовностью записали на май, а в восьми на телефонные звонки никто не отвечал. Выездные бригады медиков сформированы, но графики их посещения населенных пунктов составить невозможно, пока не сформирован резерв вакцины и она не распределена по регионам.

В то же время главврачи просят учитывать то количество приезжих из других регионов, которые нагрянут в Крым уже на майские праздники, и, пользуясь полисом ОМС захотят привиться по месту сезонной работы или отдыха.

К ЛЕТУ НЕ УСПЕТЬ

Для коллективного иммунитета около 800 тысяч крымчан должны вакцинироваться от коронавируса. До курортного сезона достигнуть такой цифры практически невозможно, даже если федеральный центр изыщет нужные объемы вакцины. В Минздраве рекомендуют формировать коллективные заявки от предприятий, организаций, просто отраслевых объединений и ассоциаций, чтобы по мере поступления препарата увеличивать охват населения. Пока индивидуальная вакцинация приносит негативные отзывы - людей отправляют из одного медучреждения в другое, в назначенный день не предупреждают, что вакцины нет, отправляют для регистрации в очередь на портал Госулуги, который перегружен.

- Вопросы вакцинации у нас до сих пор, к сожалению, не решены. Эффективная работа в данный момент не организована, - признал глава Крыма Сергей Аксенов. - Сейчас объем вакцин не большой, но если мы заявили прививать по 200 тысяч человек в месяц для коллективного иммунитета, количество пробоев будет несоразмерно большим. Мы просто захлебнемся в жалобах.

С прогрессом в вакцинации напрямую связана отмена последних ограничений по коронавирусу. Из тотальной изоляции с пробежками в аптеку и продуктовый магазин Крым выходил постепенно, и сейчас действует запрет на массовые мероприятия, прием на отдых детских групп и ограничения по наполняемости зрительных залов и количеству посетителей в кафе и ресторанах.

- Все меры в части послабления режима мы приняли, новых пока не предвидится, - заверил Аксенов. - Рекомендации Роспотребнадзора действительны по всем направлениям, и в части масочного режима, и в части соблюдения дистанции.

Однако если заболеваемость упадет ниже 50 случаев в день, оперативные штабы по коронавирусу заменят на режим информирования.

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