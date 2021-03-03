«Спутник V» выходит на орбиту: Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму

Официально в очереди на вакцинацию около 17 тысяч крымчан Фото: Архив "КП"

Прививочная кампания по коронавирусу в Крыму набирает обороты. По итогам февраля инъекцию препарата «Спутник V» сделали 42 тысячи 690 человек. Это вдвое меньше запланированного властями показателя, но дело не в абсолютных цифрах, а в эффективности: заболеваемость COVID-19 среди медицинских работников сразу упала в 3 раза, сокращается распространение инфекции среди педагогов, снижается смертность.

За неделю привиты 7 тысяч 062 человек, что на 1 тысячу больше предыдущего периода. Всего с начала иммунизации Крым получил 62 тысяч 323 дозы вакцины, не израсходованы 19 тысяч 542 доз. В Минздраве говорят, что с готовностью выезжают на коллективные заявки от предприятий, организаций, просто объединений граждан, чтобы планировать заказ вакцин и оставить прививочные пункты для декретной группы 60+ и временно не работающих граждан. На этой неделе состоится выездная вакцинация сотрудников Феодосийского завода «Море», Красноперекопского содового завода, сотрудников нескольких санаториев, техникумов и школ. Вакцинация населения проводится в прививочных кабинетах на базе 31 амбулаторно-поликлинического отделения, на выездах работает 20 бригад.

- Мы обращаемся к руководителям учреждений и предприятий как государственной и муниципальной, так и частной формы собственности, что мобильные бригады готовы выезжать и проводить вакцинацию, - уверяет вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Нам тогда проще планировать количество вакцины. В коллективе это эффективно, остается время у прививочных пунктов для мам в декретном отпуске и пенсионеров, которые в приоритете.

Половина звонков на «горячую линию» Минздрава касается вопросов вакцинации. Запись через портал Госуслуг возможна только на две недели вперед, и она уже исчерпана. Люди ждут своей очереди давно, обращаясь в поликлинику в назначенное время и получая отказ со ссылкой на отсутствие вакцины. Из 5277 учителей, которые зарегистрировались на иммунизацию, прививку сделали только 1190, хотя педагоги входят в перечень приоритетных социальных групп.

- Больше 300 обращений поступает еженедельно по вакцинации. Значит, где-то мы не даем исчерпывающую информацию, - считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Тем не менее, общая картина говорит о стабильном снижении распространения инфекции. Заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 38%. За неделю госпитализированы 303 человека с коронавирусом и еще 109 с пневмонией. Умерли 34 пациента, у которых течение болезни осложнили сердечно-сосудистые и эндокринные патологии. Постепенно больницы возвращаются к стандартному режиму работы. Уже открылись Симферопольский роддом №2, госпиталь для ветеранов войны и инвалидов, Бахчисарайская центральная райбольница. В скором времени к приему обычных пациентов вернется Ленинская райбольница.

- Тенденция к снижению заболеваемости продолжается, мы это видим по всем четырем этапам мониторинга, - отмечает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Показатель ниже среднесуточного по РФ на протяжении последних трех недель.

Несколько портят картину результаты проверок соблюдения санэпидрежима в регионах. В Кировском районе проверяющим предъявили журналы термометрии, но не смогли показать ни одного градусника. В торговых сетях и на автостанциях нет рециркуляторов, масочный режим и санитайзеры вызывают удивление. Но в целом обстановка благополучная, и уже к 1 апреля власти готовы отменить оставшиеся запреты на работу хостелов, детских развлекательных центров и проведение массовых мероприятий, а также снять ограничения по заполняемости зрительных залов театров и кинотеатров, объектов общепита.

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