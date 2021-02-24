Официальная кривая заболеваемости коронавирусом в Крыму уверенно идет вниз. Показатели уже вернулись к июльским, когда из-за открытия туристического сезона на полуострове и приезда отдыхающих стали выявлять по несколько десятков инфицированных в день. Тогда это казалось много, сейчас - почти ничего. Естественно, что управленческие и контролирующие структуры приписывают спад распространения COVID-19 на свой счет. Ведь даже сезонные вирусные заболевания ниже прошлогодних показателей на 22%, а кишечные инфекции и вовсе сократились в несколько раз.- Это результат соблюдения масочного режима и респираторного этикета, - подчеркивает главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Идет снижение заболеваемости на протяжении последних четырех недель, только за последнюю неделю на 22%.ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКАПо всему Крыму картина не однородная. В Керчи показатель заболеваемости в 2,3 раза выше республиканского, в Судаке эпизодические всплески. По итогам года коронавируса в Крыму определились три региона с самой высокой заболеваемостью из расчета на душу населения: Алушта, Кировский район и Ялта. Причем это не мешает Минздраву РК сокращать ковидные койки в этих регионах и отмахиваться от граждан, негодующих из-за отсутствия вакцины от коронавируса.- Всего лишь в некоторых медицинских организациях был разрыв в несколько дней, - уверяет министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Буквально вчера 8 тысяч 300 доз поставлено для распределения в медицинские организации.В простых числах картина с иммунизацией выглядит так: за неделю с 16 февраля привиты 5 тысяч 929 человек, причем 2 тысяч 962 получили вторую дозу «Спутника V». Общее количество привитых составляет 35 тысяч 528 человек, из них 8 тысяч 480 сделали весь комплекс. И это при взятых обязательствах провакцинировать до конца февраля 80 тысяч человек и намерении выйти к началу курортного сезона с показателем 800 тысяч привитых.ВАКЦИНА НА ЛЕВОПроявляя осознанность и следуя официальным обращениям, крымчане записываются на прививку через портал Госуслуг, но в назначенный день получают отказ - в медучреждениях ссылаются нехватку вакцины. При этом дату визита в прививочный кабинет электронный ресурс определяет по количество заявленного в наличии препарата. На кого же он расходуется в таком случае?- Люди готовятся заранее, время выбирают, надеются обезопасить себя от заражения, и, когда получают отказ, это категорически неправильно,- считает глава Крыма Сергей Аксенов. - В каждом городе должны быть четкие информационные ресурсы, где получить вакцину, графики акционирования тоже должны выполнятся. Давайте добьемся точности.Переболевшие коронавирусом сограждане звонят в Минздрав РК с просьбой дать точную информацию, в каком санаторно-курортном учреждении можно пройти курс реабилитации. И здесь их поджидает сюрприз - официально в Крыму ни один санаторий не занимается постковидной реабилитацией, поскольку это требует отдельного оснащения и квалификации персонала. Как только методика получит официальное подтверждение, на сайте Минздрава будет опубликована информация, в каком из медучреждений будут оказывать помощь в реабилитации после COVID-19.МЫТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ?Как идея в официальных кабинетах обсуждается предложение установить рециркуляторы в общественном транспорте. Но на одну единицу подвижного состава расходы составят 25-30 тысяч рублей, а эффективность равна нулю - каждую остановку в салон через открытые двери будет заходить порция не обеззараженного воздуха. И если это имеет право на жизнь, то только на междугородних и межрегиональных маршрутах. При этом даже на обычную обработку транспортники откровенно начхали: за исключением Феодосии и Евпатории, ее нет ни на городском, ни на пригородном транспорте. Директор Центра оперативного реагирования при Совмине Крыма Татьяна Зверева пожаловалась, что в Советском районе муниципальный контроль не хочет вникать и реагирует очень агрессивно на информацию, что на автостанции о дезинфекции автобусов будто впервые слышат.- В целом впечатление создается благоприятное, но есть общее замечание - халатное отношение предпринимателей к рекомендациям Роспотребнадзора по рециркуляторам, дезинфекции, разметке социальной дистанции, санитайзерам, - отметила Зверева. - Управляющие компании в течение длительного времени не проводят санобработку подъездов жилых домов.Тем не менее, это не отразится на отмене с 1 марта большинства ограничительных мер: проведения торжеств, свадеб, банкетов, корпоративов, развлекательных и увеселительных мероприятий, выставок и конференций. Масочный режим и социальная дистанция останутся в Крыму вплоть до майских праздников.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКолите, вакцина будет: Очередь за иммунитетом от коронавиурса в Крыму растянулась до июляПривить 60% населения полуострова до начала курортного сезона не успеют (подробнее)Ограничения в связи с коронавирусом в Крыму 2021: Маски и социальная дистанция останутся до 1 маяРассказываем, какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Крыму на 17 февраля 2021 года (подробнее)Стерильная зона для курортного сезона: Власти Крыма хотят привить к лету 800 тысяч человекПока вакцинацию прошли лишь 18,5 тысячи жителей республики (подробнее)Способны ли курорты Крыма помочь в реабилитации больных коронавирусомЛечебных свойств природы полуострова оказалось недостаточно (подробнее)