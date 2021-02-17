Колите, вакцина будет: Очередь за иммунитетом от коронавиурса в Крыму растянулась до июля

За неделю привиты 11,5 тысяч человек. Фото: пресс-служба главы РК

Амбициозные планы привить от коронавируса к лету 800 тысяч крымчан дали сбой в первую же неделю реализации. В период с 10 по 16 февраля вакцинацию прошли 11 тысяч 163 человек, а нужно - в четыре раза больше. Записаться на прививку практически невозможно: в регистратуре поликлиник отсылают на сайт Госуслуг, где на ближайшие две недели нет записи, а более позднее планирование не предусмотрено. При личном обращении в медучреждениях готовы записать в лист ожидания, который растянулся уже до июля.

- С точки зрения записи на вакцинацию должны быть конкретные рекомендации - куда, где, как, и если много обращений на одну и ту же тему надо давать информацию в СМИ, чтобы это количество обращений уменьшилось, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - В ближайшие дни Крым получит 30 тысяч доз вакцины. Завтра-послезавтра скажут, сколько еще мы можем получить. Наши мощности по вакцинации позволяют привить около 200 тысяч человек в месяц. Надо на эту планку выходить.

Математика Минздрава Крыма несколько иная. До кона февраля ожидается поставка 26 тысяч 200 доз вакцины «Спутник V», и общее число прошедших иммунизацию максимум дойдет до 65 тысяч 200 человек. Количество прививочных пунктов увеличили вдвое - с 31 до 72 кабинетов, выездных бригад - с 10 до 20. Этого достаточно для имеющейся в наличии вакцины, но не для нескольких десятков тысяч прививок в неделю.

- Темпы вакцинации достаточные, исходя из того количества вакцины, которое поступило на полуостров, - уверена главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - На сегодня в учреждениях здравоохранение есть все возможности, чтобы еще больше проводить иммунизации населения.

С 18 января инъекцию препарата «Спутник V» сделали 29 599 человек, из них 5515 получили оба компонента. О выработке коллективного иммунитета пока говорить рано, и вплоть до майских праздников в регионе останутся требования по социальной дистанции и масочному режиму. Мораторий на массовые мероприятия тоже остается в силе. Ожидается, что с 1 марта возобновят торжественные церемонии бракосочетания, банкеты и корпоративы, но при условии 50% заполненного зала. Столько же разрешат запускать зрителей на спектакли и просмотры кинолент. Спустя год оживут выставочные и демонстрационные залы. С 1 марта лечебно-профилактические учреждения смогут возобновить диспансеризацию населения.

- Крым относится к регионам, где уровень заболеваемости, и недельный, и ежедневный, ниже средне российского показателя. Мы стабильно последние три недели находимся в этой категории, - заверила Пеньковская.

На этом фоне неблагополучной остается обстановка в Армянске, где прирост заболеваемости за неделю составил 1,7 раза. Высокие показатели распространения коронавируса в Феодосии, Джанкойском, Ленинском и Бахчисарайском районах. В структуре заболевших несколько увеличилась доля работников образования, но это связывают с проведением скрининга здоровых лиц и выявлением бессимптомных больных COVID-19. В целом обстановку власти оценивают как стабильную. Осталось только уколоться «Спутником V» и забыться.

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