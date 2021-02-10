Власти Крыма ставят перед собой амбициозную задачу - вакцинировать до начала высокого курортного сезона 800 тысяч крымчан. Только в этом случае можно будет говорить о коллективном иммунитете к коронавирусной инфекции и стабильной работе туристической отрасли при минимуме ограничений.- Дойдем до 20-30 заражений в день и будем чувствовать себя по-другому, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - У нас есть шанс прийти к сезону практически стерильными с учетом вакцинации во всех регионах РФ. Задача - провести комфортно курортный сезон и дать возможность всем заработать.БЛИЖНИЙ СВЕТСейчас на полуострове первую дозу «Спутника V» получили 18 тысяч 436 человек и еще 15 тысяч записаны в очередь. С начала прививочной кампании регион получил 38 тысяч 735 доз вакцины и еще 9 тысяч 800 доз поставят в ближайшие дни. Задача - сделать вакцинацию доступной, максимально приблизив прививочные пункты. Сейчас их 31 и это поликлиники городов или районных центров. Чтобы добраться туда из сельской местности нужно проделать далекий путь, особенно с учетом того, что в некоторые населенные пункты общественный транспорт ходит несколько раз в неделю.- Центры соцобслуживания станут прививочными пунктами для обслуживания пожилых граждан, - заверила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Очередь записана на апрель-май, а ее нужно приблизить к марту за счет сотрудников предприятий, которых вакцинируют выездные бригады.Коллективные заявки от крупных производств и трудовых коллективов собирает Минздрав РК. Помимо медработников, которых прививают не отходя от рабочего места, первую дозу «Спутника V» получил 4581 работник образования, в том числе 1878 педагогов. Они по-прежнему входят в группу риска заболеваемости из-за широкого круга контактов. К ним примкнули продавцы продовольственных ярмарок и работники гостиничной сферы. Для них также готовы организовать выездную вакцинацию, как и для работников малого и среднего бизнеса, если они договорятся о единовременной иммунизации. Одна ампула препарата рассчитана на 5 инъекций, и хранить ее открытой нельзя.ЗАРЯДИЛ - КОЛИ!Для достижения результатов каждый месяц необходимо прививать по 200 тысяч человек, или не менее 6 тысяч в день. Однако получить информацию о дате визита в прививочный кабинет не так то просто: запись через whatsapp-приемные подразумевает передачу данных от желающего привиться, но никак не обратную связь. Регистрация через портал Госуслуг для некоторых регионов невозможна, поскольку больницы не предоставляют данные.- Среди главных вопросов, с которыми люди обращаются, что везде идет информация о вакцинации, но записаться в короткий срок невозможно, а то и дату записи получить, - признает Аксенов. - Людей нужно избавить от необходимости дальних поездок, чтобы совершить прививку.На этом фоне крымчане перестали заботиться о безопасности и пренебрегают средствами защиты в местах массовых посещений. Хотя отменять масочный режим до конца года власти не планируют - летом все равно все будут ходить без масок из-за жары, а в межсезонье маски помогают снизить количество ОРВИ. Только частое мытье рук, рекомендованное для профилактики коронавируса, привело к троекратному снижению кишечных инфекций.- Видим, что снизилась дисциплина в общественном транспорте - значительная часть людей едет без масок. Крымчане, наберитесь терпения! Без соблюдения требований преодолеть быстро последствия инфекции не получится. У нас впереди курортный сезон, и от нас зависит, какие сферы будут работать, - подчеркнул Аксенов. - Я сам стараюсь в публичные места не выезжать, чтобы не создавать ажиотажа и не мешать. Спонтанная встреча с группой людей увеличивает риск заражения.ВЫБОРЫ НА ИГЛЕВ условиях социальной дистанции и масочного режима в Крыму пройдет избирательная кампания в Госдуму. Первичное голосование по кандидатам можно провести онлайн, но встречи с избирателями нужно вести вживую - на веб-конференцию с выдвиженцами от политических партий вряд ли кто-то придет. Но если встреча с кандидатом будет сопровождаться организованной вакцинацией, особенно в сельской местности, шансы пообщаться в большим количеством избирателей увеличиваются. Они могут подсказать, почему на фоне общего снижения распространения инфекции люди заболевают в Армянске, Судаке, Алуште, Бахчисарайском, Ленинском, Советском районах. И почему, если заболели два учителя, нужно закрывать всю школу в селе Межводное Черноморского района. Наверное потому, что они ведут уроки в половине из 16 классов этой школы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКорпоративы, свадьбы и банкеты: Какие ограничения будут сняты в Крыму с 1 мартаМасочный режим и дезинфекцию общественных мест отменять не будут (подробнее)Что предлагают крымские санатории для переболевших коронавирусомВсего за месяц спрос на оздоровительные путевки в республику вырос на 40% (подробнее)