Почти 33 тысячи человек в Крыму уже переболели новой коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших выздоровели. Но болезнь, как известно, не проходит бесследно, поэтому крымские санатории разработали свою программу реабилитации после COVID-19, которая сейчас пользуется огромной популярностью среди приезжих туристов.По мнению руководителя направления «Крым» национального туроператора АЛЕАН Ильи Ильина, спрос на оздоровительные путевки всего за месяц нового года составил 40%. Туристы начали активно бронировать туры на весенний период.- Крымские оздоровительные комплексы несколько месяцев разрабатывали программу реабилитации после коронавируса, которая стала доступна уже в декабре, - рассказывает КП-Крым туроператор. - Хоть на полуострове всегда были популярны оздоровительные путевки в межсезонье, сейчас мы отмечаем самый высокий темп продаж.В КАКИХ САНАТОРИЯХ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММАПрограмма реабилитации от коронавируса доступна не во всех крымских санаториях. Самыми популярными среди отдыхающих стали санаторий «Мисхор», «Полтава» и «Ай-Петри». Именно туда съезжается большая часть желающих восстановиться после болезни со всей страны.- Но это не значит, что все остальные оздоровительные направления резко перестали работать. Просто коронавирусная программа стала добавочной в имеющемся санаторном списке, - добавляет Ильин.МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИТак как после COVID-19 страдает не только дыхательная система, но еще и нервная, сердечно-сосудистая и даже обмен веществ, для каждого человека подбирают индивидуальный курс лечения. Для этого перед заселением пациенты проходят осмотр врача, он дает специальные показания.- Универсальными остаются ингаляции, всевозможные кислородные коктейли и дыхательная гимнастика, но это лишь малая часть всей программы, - отмечает специалист.ДЕНЕЖКИ:Средняя стоимость путевки варьируется от 35 до 40 тысяч рублей на двоих за две недели лечения. Проживание в санатории с лечением и трехразовым питание в сутки обойдется для одного человека от 1900 до 3150 тысяч рублей. Стоимость программы реабилитации почти не отличается от обычной оздоровительной путевки, а в период с февраля по март во многих средствах размещения действуют скидки.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпособны ли курорты Крыма помочь в реабилитации больных коронавирусомЛечебных свойств природы полуострова оказалось недостаточно (подробнее)Санатории Крыма стали лидерами в программе туристического кешбэкаСамые дорогие путевки жители России также покупают в здравницы полуострова (подробнее)