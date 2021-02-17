Ограничения в связи с коронавирусом в Крыму 2021: Маски и социальная дистанция останутся до 1 мая

Масочный режим останется в силе до конца апреля Фото: "КП" Архив

Ограничения в связи с коронавирусом в Крыму 2021 году решено снять с 1 марта. В течение трех недель регион стабильно показывает снижение заболеваемости кронавирусной инфекцией, что позволяет ослабить противоэпидемический режим в заведениях с массовым пребыванием граждан.

- Можно с уверенностью сказать, что мы прослеживаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Темпы снижения меняются из недели в неделю, но, в целом, она сохраняется на протяжении четырех недель и снижение стабильное. Это позволяет снять с 1 марта отдельные ограничения.

В первый день весны в Крым вернутся свадебные торжества и церемонии, празднование юбилеев, корпоративы и прочие мероприятия в закрытых пространствах. Возобновят работу выставочные галереи, салоны, павильоны. К прежней жизни вернуться концертные залы, театры и кинотеатры. Однако количество зрителей по-прежнему будет ограничено до 50% или 75% от посадочных мест, в зависимости от показателей заболеваемости COVID-19 в последнюю неделю февраля.

Также это повлияет на допустимое число посетителей в заведениях общепита. Под запретом останется проведение массовых мероприятий.

- В дальнейшем от крымчан зависит, насколько быстро оставшиеся ограничения будут сниматься, - заверила Пеньковская. - О коллективном иммунитете до середины марта мы говорить можем, поэтому останутся социальное дистанцирование и масочный режим. Эти требования будут являться обязательными и в марте и в апреле.

Напомним, ограничения на ведение хозяйственной деятельности были введены указом главы Крыма от 17 марта 2020 года. В последствии в него вносились изменения, связанные с регулированием работы разных отраслей. Так в апреле-мае прошлого года был введен мораторий на прием постояльцев в гостиницах и санаторно-курортном секторе, а с 20 декабря по 15 января в республике действовал запрет на массовые мероприятия и новогодние программы.

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