В Крыму отменили почти все коронавирусные ограничения

Ограничения по заполняемости заведений общественного питания все еще остаются в силе Фото: Архив "КП"

В Крыму отменили большую часть коронавирусных ограничений. Соответствующие поправки уже внесены в указ главы республики о введении повышенной готовности.

Так, в первую очередь снят мораторий на проведение корпоративов, банкетов и других массовых мероприятий на территории гостиниц и других средств размещения. Также в Крыму вновь стали разрешены свадьбы в торжественной обстановке с большим количеством гостей.

Кроме того, было решено ослабить ограничения, которые касались заполняемости концертных залов в театрах и кинотеатрах. Если раньше максимальная посадка составляла 30%, то сейчас она достигает 75%.

Однако неизменными остались ограничения на проведение некоторых массовых мероприятий, кроме публичных слушаний и сдачи норм ГТО. Выезд детских групп за пределы республики и прием на отдых детей все еще остается под запретом.

Ограничения по заполняемости заведений общественного питания также остаются в силе. Масочный режим и социальная дистанция продолжает быть актуальной. В поправках указа появилось правило обязательной самоизоляции для тех граждан, которые вернулись из Великобритании.

Напомним, с 15 декабря на полуострове действовали тотальные коронавирусные ограничения. Тогда крымчанам пришлось забыть о шумных вечеринках и корпоративах, закрылись фуд-корты, а заполняемость залов в театрах и кинотеатрах составляла только треть от всех посадочных мест. Спустя месяц некоторые ограничения были сняты

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