С момента тотального запрета на все мероприятия в Крыму прошел почти месяц. С 20 декабря жители полуострова полностью забыли о шумных вечеринках, дискотеках и корпоративах. Но с 15 января все вернется на круги своя: заработают фуд-корты в торговых центрах, а кафе и рестораны снова смогут вернуться к прежнему графику работы.Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.- С 15 числа мы снимаем ограничения с работы фуд-кортов. Ограничения, связанные со временем работы заведений общепита, с 15 числа также снимаются. Переходим на обычный режим. Однако требования Роспотребнадзора остаются в силе. Это масочный режим, расстояние между столами и так далее, - отметил глава РК.Напомним, в преддверии Нового года на полуострове ввели ряд ограничений для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Крымчанам пришлось почти на месяц забыть о вечеринках, корпоративах, дискотеках и посиделках в ресторанах до позднего вечера. Отдыхающим на зимних каникулах туристам тоже пришлось несладко - бой курантов можно было встречать только в гордом одиночестве в номере отеля или на улице в узком кругу друзей.Только за новогодние праздники на территории Крыма зарегистрировали 1490 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 1882 случая внебольничной пневмонии. Также за это период было зарегистрировано 57 летальных исходов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие ограничения ждут туристов на новогодние праздники в Крыму«Комсомолка» разбиралась, что можно, а что нельзя делать отдыхающим во время зимних каникул на полуострове (подробнее)Роспотребнадзор положит под елочку жителям Крыма новые ограниченияПрежние антикоронавирусные запреты никто не выполняет (подробнее)