Какие ограничения ждут туристов на новогодние праздники в Крыму

Самым главным ударом для туристов стал запрет на массовые развлекательные мероприятия. Фото: Архив "КП"

Праздник приближается, и в преддверии зимних каникул туристы из разных уголков страны задумались о том, где же встретить долгожданный Новый год. Эпидобстановка на полуострове не радует - только за последние два дня Крым превысил среднероссийский суточный прирост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, чтобы избежать роста заболевших, власти Крыма продолжают ужесточать противоковидные меры.

МАСКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Одними из основных правил до сих пор остаются маски и социальная дистанция. Всех крымчан и гостей полуострова с марта настоятельно просят соблюдать элементарные меры предосторожности.

НИКАКИХ ВЕЧЕРИНОК

Самым главным ударом для туристов стал запрет на массовые развлекательные мероприятия. О шумных вечеринках, дискотеках и корпоративах можно забыть до 15 января. Бой курантов отдыхающим предлагают встречать в номере отеля или на улице. Любые виды увеселительных мероприятий попали под строгий мораторий.

Запрещены также банкеты, торжественные корпоративы, концерты, развлекательные программы на территории гостиничных и SPA- комплексов, санаторно-курортных учреждений и всех объектов размещения в ночное время с 00:00 до 08:00.

По информации Минкурортов Крыма, с 20 декабря по 15 января на территории полуострова будет проводиться контроль за соблюдением запрета. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проведут рейды в гостиницах, отелях, кафе и ресторанах.

Запрет на массовые мероприятия коснулся не только отелей и ресторанов. Ярмарки и уличные гуляния тоже отменили, но в некоторых городах полуострова этому запрету прислушиваться не стали.

Во время зимних каникул также закроются центры развлечения. Они не будут работать до 15 января.

ТЕАТРЫ ЗАРАБОТАЮТ

В конце декабря на территории полуострова открываются все театры. Их можно будет посетить с 20 декабря. Но, как и в кинотеатрах, заполняемость в зрительных залах не должна превышать 30%.

БУДУТ ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ В ОБСЕРВАТОРЫ

Пока что в Крыму работает только один обсерватор в Евпатории. Его развернули на территории санатория «Победа». Туда будут отправлять туристов с признаками коронавируса на две недели. Если результат ковидного теста будет положительным, гостям полуострова придется провести зимние каникулы на карантине в обсерваторе или в больнице.

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