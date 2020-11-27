Забыв про запреты: Топ-5 мест, где встретить Новый год в Крыму 2021

Обстановка в Крыму накануне главной ночи в году сродни новогодней сказки: «темные» силы» хотят украсть Новый год, «светлые» - намерены бороться и вернуть праздник людям. Пока «битва» в самом разгаре, мы сделали для вас подборку лучших мест, где встретить Новый год в Крыму 2021 с полным соблюдением требований Роспотребнадзора - без елочки, массовых гуляний и банкета.БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМГорное плато Ай-Петри едва ли не единственное место в Крыму, где в новогоднюю ночь можно найти снег. Царство Дедушки Мороза находится в поселке Охотничий на Ай-Петри. Там же можно устроится на ночлег и согреться горячим чаем в туристическом приюте.Кроме встречи Нового года в настоящей зиме и самого звездного неба, до которого рукой подать, с плато Ай-Петри открывается вид на весь ялтинский амфитеатр с фейерверками, огнями и гирляндой кораблей на рейде. Атрибуты новогодней ночи - хлопушки, шампанское, оливье и мандарины - нужно везти с собой. Теплая одежда и обувь обязательна.Как добраться:До Ялты из аэропорта «Симферополь» или железнодорожного вокзала, далее на такси или общественном транспорте до нижней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Стоимость подъема 400 рублей.Внимание! Канатная дорога работает по фактическим условиям погоды до 16.00.До поселка Охотничий можно подняться по автодороге из Ялты на частных извозчиках. Дорога работает в реверсивном режиме: до обеда - подъем, после обеда - спуск.Стоимость проезда 400 рублей с одного пассажира.ПОД ЗЕМЛЕЙ С ДУХАМИ ПЕЩЕРНа плато Чатыр-Даг существует два пещерных комплекса, оборудованных для неподготовленного к спелеологии туриста. Комплекс пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар пользуются популярностью в летнее время. В Мраморной даже проходят концерты камерного оркестра Крымской филармонии.Зимой в пещеры заглядывают только фанаты прогулок под землей и профессионалы-спелеологи. По традиции они встречают под землей Новый год, но отмечать праздник поднимаются на поверхность - даже не большая доза спиртного способна оказать сильное воздействие на человеческий организм в условиях ограниченного количества кислорода.Для путешественников на Чатыр-Даге работает туристический приют «Точка». Все атрибуты новогоднего празднества необходимо брать с собой.Как добраться:Из аэропорта «Симферополь» или железнодорожного вокзала на общественном транспорте в Алушту или Ялту до поворота на село Мраморное, дальше на попутном транспорте или пешком.Дорога труднопроходима для неподготовленного транспорта. О ночлеге и трансфере обращаться в центр спелеотуризма «Оникс-тур».Стоимость размещения от 300 рублей с человека.ВГЛЯДЫВАЯСЬ В НОЧНОЕ НЕБОПоселок Научный в Бахчисарайском районе Крыма - сосредоточие телескопов. 18 приборов наблюдения за звездами, Солнцем и кометами, в том числе самый большой в Европе телескоп. В Научном чистейший воздух и нет ночного освещения - все условия для наблюдения за звездным небом.Здесь после заката проходят экскурсии, если небо не затянуто тучами. При Крымской астрофизической обсерватории действует гостиница с нехитрым набором услуг и относительным комфортом. На территории не принято организовывать шумные празднества с яркой иллюминацией, поскольку космические исследования идут непрерывно. Тем камернее и проникновеннее будет встреча Нового года в компании созвездий и истинных светил.Как добраться:Из аэропорта «Симферополь» или железнодорожного вокзала до автостанции «Западная», далее до поселка Научный на общественном транспорте. Можно заказать такси из Бахчисарая или Симферополя.О проведении экскурсий и бронировании гостиницы нужно побеспокоиться заранее.Стоимость экскурсии - 300 рублей.ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ РЕКИСело Многоречье в Бахчисарайском районе Крыма с недавних пор стало центром экологического туризма. Гостевые дома и усадьбы принимают на постой любителей активного отдыха. Здесь находится окутанный тайнами горный массив Бойко с таврскими ящиками, крымский Большой каньон с «ванной молодости», карстовый источник Пания и истоки реки Бельбек.Многоречье выбирают любители охоты, в том числе тихой. Здесь торгуют фермерской молочной продукцией, медом и душистым чаем из горных трав. В селе есть магазин с продуктами первой необходимости.Как добраться:Из аэропорта «Симферополь» или железнодорожного вокзала до Бахчисарая, откуда на общественном транспорте до села Счастливое. Дальше 1,5 км пешком. Можно договориться о трансфере с собственниками усадеб и гостевых домов.Стоимость проживания от 1,5 тысячи рублей в сутки с человека.ПОД БОКОМ У ПОТУХШЕГО ВУЛКАНАПоселок Коктебель в юго-восточном Крыму многим знаком как место летнего пляжного отдыха. Но благодаря спящему вулкану Кара-Даг и полукруглой форме горного хребта Узун-Сырт в Арматлукской долине сформировался свой особый микроклимат - здесь не бывает сильных морозов, что спасает гектары раскинувшихся виноградников.Автомобильную дорогу на Узун-Сырт недавно отремонтировали, и теперь подъем на автомобиле занимает не больше 15 минут.Шикарный вид на окрестности открывается с вершины горы Коклюк, где установлена ротонда в виде трех колонн с надписью «Звездопад воспоминаний». Для загадывания желаний в новогоднюю ночь место идеальное. Остановиться на ночлег в Коктебеле не составит труда, есть круглогодичные отели и гостевые дома. В хорошую погоду можно окунуться в море, которое здесь редко опускается ниже 12 градусов.Как добраться:Из аэропорта «Симферополь» или железнодорожного вокзала до поселка Коктебель, откуда на такси вверх к ротонде «Звездопад воспоминаний». При благоприятных погодных условиях можно договориться о полетах на параплане или мотоплане.Стоимость проживания в Коктебеле от 1 тысячи рублей в сутки с человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГостиницы и рестораны Крыма потеряют больше 1 миллиарда рублей от запрета на новогодние торжестваБизнесмены готовятся отвоевывать у Роспотребнадзора Новый год (подробнее)Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубахБой курантов туристам придется встречать в номере отеля или на улице (подробнее)