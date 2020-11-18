Гостиницы и рестораны Крыма потеряют больше 1 миллиарда рублей от запрета на новогодние торжества

Деду Морозу запрещено приходить позже 22:00. Фото: Ялтинская горадминистрация

Запрет на новогодние празднества в отелях и ресторанах Крыма принесет бизнесу колоссальные убытки. По непонятной причине все рекомендации Роспотребнадзора, которые объекты выполнили для работы в летний период, зимой перестали действовать.

Коммерсанты готовятся держать оборону, поскольку очередное управленческое решение несет угрозу легальному сектору приема туристов, вытесняя отдыхающих в «тень» - снять коттедж, квартиру или апартаменты для встречи Нового года не запрещено.

- Когда бронирование в активной фазе, в том числе по акции туристического кешбэка, без предупреждения забирать у нас Новый год и туристов, мягко говоря, не соответствует курортному региону, - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - Лето пережили, справились и с турпотоком, и с рекомендациями Роспотребнадзора. Закупили бактерицидные лампы, санитайзеры, маски и перчатки. И теперь, вдруг, этого резко стало не достаточно, причем в ночные часы. Значительная часть туристов откажется от бронирования на Новый год, и не только отели, а кафе, бары и рестораны потеряют колоссальные деньги. Думаю, потери составят около 1 миллиарда рублей.

ОСИГ готовит обращение в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить двойные стандарты в подходе к работе в летний период и в новогодние праздники, когда проведение торжеств проще контролировать и обеспечивать выполнение рекомендаций по санэпидрежиму.

- Хочется, чтобы Роспотребнадзор перестал быть карающей организацией, а давал рекомендации, как и что сделать, чтобы выполнить требования безопасности, и продолжать работать в сложившихся условиях, - отмечает Волков. - На лицо вмешательство в хозяйственную деятельность, и те требования, которые были выполнены прежде, стали не актуальными.

Подготовку к новогодним праздникам и раннее бронирование отельеры начинают еще в августе-сентябре, планируя расходы и покупая для новогодней ночи лучшие анимационные программы и артистов. Многие отели летом предлагают гостям отдых на Новый год со скидкой, чтобы добиться возвратности и лояльности клиента, особенно в секторе малых отелей. Теперь они вынуждены отказаться от планов и закрыться, поскольку гостям нет радости встречать бой курантов в номере с телевизором.

- Новогодние праздники для малых отелей - это не заработок! Это возможность продержаться на плаву с ноября по март, не распускать персонал, - говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Зачем мы покупали рециркуляторы, дезинфицирующие средства и маски? Никакого обсуждения с отраслевыми объединениями не было, и ситуация аналогичная весенней - нужно возвращать деньги за бронирование и распускать до мая персонал, который содержать не за что. Единицы командировочных ситуацию не спасут, а делать туристам в Крыму нечего - ни праздника, ни экскурсий, ни развлечений.

Подобные решения идут вразрез с общим трендом на круглогодичность курортов Крыма. Под запрет попали все массовые мероприятия - новогодние представления в развлекательных центрах, открытие главных елок на площадях, концерты и выступления.

Кинотеатры, театры и цирки могут продавать только треть мест в зрительном зале, а развлекательные заведения, в том числе детские, с 20 декабря по 15 января повесят на двери замок. В Севастополе с середины октября запрещена экскурсионная деятельность, а крымские объекты показа должны ограничить группы до 10 человек с социальным дистанцированием.

Если ничего не изменится, то туристам придется посвятить 10 дней новогодних каникул в Крыму прогулкам на свежем воздухе. Как говорят отельеры, новогодняя ночь 2021 года будет «первым здоровым Новым годом в России».

- Решение об ограничениях в работе на новогодние праздники принято заблаговременно, - уверен министр курортов Крыма Вадим Волченко. - У отрасли будет более месяца, чтобы подготовиться к изменениям в работе, и этого более чем достаточно. Главное сегодня - это безопасность жителей и гостей Крыма. Это необходимая мера.

По данным Минкурортов, сегодня в Крыму работает 367 средств размещения, из них 71 санаторий.

Напомним, в Крыму введен запрет на новогодние праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и иных закрытых помещениях. С 20 декабря и по 15 января запрещены любые виды увеселительных мероприятий, включая банкеты, торжественные корпоративные мероприятия, концерты, развлекательные программы на территории гостиничных и SPA- комплексов, санаторно-курортных учреждений и всех объектов размещения. Под мораторий попали также дискотеки, караоке клубы, кальянные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубах

Бой курантов туристам придется встречать в номере отеля или на улице (подробнее)

На Новый год Крым может остаться без массовых гуляний

Власти региона и отельеры обещают, что скучать туристам не придется (подробнее)

В Крыму рассчитывают на миллион туристов в Новый год

Этому способствуют длинные каникулы и закрытые границы (подробнее)