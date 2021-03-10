Идем на снижение: В Крыму больных COVID-19 становится меньше, вакцинированных тоже

Темпы вакцинации в Крыму снизились Фото: архив "КП"

Крым постепенно добирает остатки вакцины от коронавируса, полученной еще в феврале. За неделю привиты 4 тысячи 836 человек, что на 2 тысячи 226 меньше позапрошлой семидневки. Тем не менее, в Роспотребнадзоре темпы иммунизации считают значительными, а республиканский Минздрав не намерен увеличивать количество выездных бригад и прививочных пунктов.

КТО КРАЙНИЙ

В абсолютных цифрах количество полученных доз препарата «Спутник V» в Крыму осталось неизменным - 62 тысяч 323. Вакцинировано 47 тысяч 526 человек, из них 23 тысячи 569 получили второй компонент. В запасе еще 14 тысяч 700 доз, из которых часть уйдет на этой неделе для иммунизации работников школ, колледжей и жителей сельской местности, а также на введение второго компонента сотрудникам предприятий, руководство которых подало коллективную заявку на вакцинацию.

В ближайшие дни федеральный центр будет распределять очередную партию вакцин, и пока не ясно, сколько получит Крым. Лист ожидания в регионе большой, но из-за неразберихи с записью и необходимостью ехать на вакцинацию в город или райцентр желающих «дойти до победного» становится все меньше.

- Это хорошо, что люди хотят вакцинироваться, не нужно толкать ситуацию, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Но начинаются эти походы, и мы отбиваем охоту у значительной части людей, когда они простоят в очереди и получают фигуру из трех пальцев... Я не требую от Минздрава, что они не могут сделать - выше головы не прыгнут, если вакцин нет. Но то, что есть, должно быть распределено.

Ответственность за прививочную кампанию несет замминистра здравоохранения Антон Лясковский. Совместно с Центром оперативного реагирования ему поручено на местах проверить жалобы на недоступность вакцинации и отказ в записи на иммунизацию. Параллельно Минздрав должен составить графики прививочной кампании по каждому населенному пункту.

МАСКИ СБРОШЕНЫ

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму стабильные уже несколько недель. Снижение идет, но не так оптимистически, чтобы можно было говорить о купировании распространения вируса. В Евпатории, Белогорском, Крансоперекопском, Бахчисарайском районах за неделю количество выявленных больных увеличилось. Особенно среди работников образования и медиков. Практически каждый десятый переносит болезнь без каких-либо проявлений, но две трети получают положительный тест уже обратившись к медикам. Тем не менее, Минздрав сокращает ковидные койки в больницах, оставив для лечения в стационарах 1833 места. Занято 1388, и 1617 человек лечатся дома.

- Снижение заболеваемости привело к тому, что крымчане перестали соблюдать масочный режим, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Если продавцы в объектах торговли соблюдают, то покупатели и пассажиры в транспорте только 60-70%. Отмены масочного режима не было. У нас еще недостаточный уровень коллективного иммунитета.

Помимо средств индивидуальной защиты и социальной дистанции, в силе осталось требование информировать поликлинику по месту жительства о контакте с больным коронавирусом и перейти на самоизоляцию. Если за 10 дней болезнь себя не проявила, можно возвращаться к обычной жизни и на свое усмотрение сделать тест. Проверять наличие антител перед прививкой не обязательно. Лучше подумать, понадобится ли электронный сертификат о прохождении вакцинации, поскольку его нужно указать в анкете при осмотре в кабинете врача и быть зарегистрированным на портале Госуслуг.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спутник V» выходит на орбиту: Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму

В феврале привили вдвое меньше жителей полуострова, чем планировали (подробнее)

Вакцины нет, но вы держитесь: Распространение коронавируса в Крыму снижается

За неделю привито меньше 6 тысяч человек вместо 40 тысяч (подробнее)

Колите, вакцина будет: Очередь за иммунитетом от коронавиурса в Крыму растянулась до июля

Привить 60% населения полуострова до начала курортного сезона не успеют (подробнее)