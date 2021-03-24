Три в одной: В Крыму ждут третью волну коронавируса, еще не распрощавшись с первой

В Крыму ждут третью волну коронавируса Фото: Архив "КП"

Высокая вероятность третей волны коронавирусной инфекции и низкие темпы иммунизации населения не позволяют отменить последние запреты в Крыму. Масочный режим, рециркуляторы, социальная дистанция и никаких массовых мероприятий, за исключением разрешенных властями, позволяют сохранить санитарно-эпидемическую стабильность в регионе - даже сезонные ОРВИ и грипп ниже многолетнего уровня.

- По прогнозам ученых возможна третья волна, прошу крымчан не расслабляться, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Все меры предосторожности, включая маски, социальное дистанцирование, остаются в силе, если мы хотим провести курортный сезон и сберечь здоровье своих и близких.

Распространение инфекции стабильно идет на спад последние три недели. Уровень заболеваемости в Крыму остается ниже среднесуточных по РФ, оставляя в зоне риска группу 65+. Среди регионов лидирующее положение по ковиду занимает Нижнегорский район, где показатель выше средне республиканского в 4,5 раза. На втором месте - Красноперекопский район, на третьем - Армянск и Керчь. По заболеваемости пневмониями самые высокие показатели в Керчи, Алуште и Советском районе.

- По прогнозам федерального центра ожидается третья волна эпидемии, - утверждает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Но Крым имеет единственную волну, в которую мы вошли в ноябре. От того, как будут выдержаны режимные требования, зависит необходимость возврата к ограничительным мероприятиям. Коллективный иммунитет еще не достаточный.

Прививочная кампания упирается в количество доз «Спутника V», которые в регион поступили в объеме 68 тысяч 332 единицы. Иммунизацию прошли 62 тысячи 499 человек, из них за неделю 4,5 тысячи. И это при том, что к началу курортного сезона власти планировали привить 800 тысяч человек. Очередников просто разворачивают в регистратуре со словами «мы сообщим, когда придет вакцина», и точную дату не может назвать никто.

Что говорить, если из подлежащих обязательной вакцинации инъекцию сделали 2,4% - это медицинские и социальные работники, сотрудники промпредприятий, и контактирующие с большим количеством людей специалисты.

- Мы не имеем четкого графика поступления и количества доз, - признает министр здравоохранения Александр Остапенко. - Возможны переносы сроков по предварительной записи.

Сейчас оговаривается создание базы данных очередников на региональном уровне, чтобы в момент получения вакцины информировать первых по очереди о наличии препарата. Для интернет-пользователей и владельцев мобильных телефонов это не составит труда. Гораздо сложнее планировать прививочную кампанию в сельской местности, где даже дозвониться в регистратуру ближайшей больницы проблема, не говоря о whatsapp-приемных или социальных сетях. Селяне просят по-старинке давать информацию в районных газетах, к которым привыкли.

Несмотря на предостережения, Минздрав продолжает сокращать коечный фонд под коронавирус. За последнюю неделю в обычный режим вернулись часть больниц, поскольку подлежащих госпитализации становится все меньше. В случае необходимости по уже отработанной схеме. Но лучше все таки иммунитет.

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