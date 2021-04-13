Фоторепортаж: Как прошла прививочная кампания в первом мобильном пункте вакцинации Симферополя

Для получения укола крымчане с самого утра выстроились в очередь на центральной площади Фото: Виталий ПАРУБОВ

С сегодняшнего дня в крымской столице заработал первый мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Его открыли на площади имени Ленина. К 9.00 туда подъехал красно-белый автобус и быстро собрал около себя длинную очередь из желающих получить свой иммунитет.

Мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты и в других крупных городах республики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сделать прививку можно было даже без записи и долгого ожидания, достаточно только взять нужные документы - СНИЛС, паспорт и полис ОМС.

Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, сама прививочная компания на полуострове началась 18 января. Сначала вакцинацию проходили медицинские работники, которые работали с ковидными больными и находились в группе риска, а после за первым уколом «Спутника V» отправились и все желающие.Первую вакцинацию провели на базе 7-й городской больницы.

На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы 85 829 человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первая в стране зарегистрированная вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила на территорию Крыма еще 8 декабря.

Сделать прививку без предварительной записи можно в будние дни с 10.00 до 16.00 Фото: Виталий ПАРУБОВ

Также на прошлой неделе полуостров получил крупную партию вакцины, которая составила 90 тысяч доз. Всего в Крым поступило 198 тысяч 032 дозы

Разведать обстановку не побоялись в основном крымчане пожилого возраста Фото: Виталий ПАРУБОВ

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