В Крыму началась вакцинация населения от коронавируса

Первая вакцинацию сотрудников медпомощи в Симферополе проведут на базе 7-й городской больницы. Фото: Архив "КП"
С сегодняшнего дня на полуострове начинается первая масштабная вакцинация населения от коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, первыми прививки получат медицинские работники, которые работают с ковидными пациентами и находятся в группе риска.
На сегодняшний день количество вакцины позволяет обеспечить иммунизации 500 человек. В первый раз планируется привить 30-50 человек. Затем дополнительно в Крым и Севастополь поступит около одной тысячи доз вакцины.
Первая вакцинацию сотрудников медпомощи в Симферополе проведут уже сегодня на базе 7-й городской больницы. В дальнейшем иммунизация пройдет в Симферопольской клинической больнице, Евпаторийской городской больнице и Феодосийском медицинском центре.
- Информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым и донесена до крымчан медицинскими организациями, - добавил Аксенов.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава, после поступления необходимого объема вакцины на территорию полуострова, массовую вакцинацию смогут провести в 30 поликлиниках Крыма.
Напомним, первая в России зарегистрированная вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила на территорию Крыма 8 декабря. По информации Минздрава республики, вакцинированы будут только те медработники, которые приняли самостоятельное добровольное решение привиться и сообщили о нем руководству медучреждения.
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