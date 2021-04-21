Как попасть в Крым из Украины: Новые санитарные правила при въезде на полуостров

Новые правила обязывают сдавать тест на коронавирус и до въезда в Крым, и после Фото: Архив "КП"

С 17 апреля вступил в силу новый порядок пересечения пунктов пропуска через российско-украинскую границу на въезде в Крым. Санитарные правила направлены на профилактику и нераспространение коронавирусной инфекции из соседнего государства.

- Иностранцы и лица без гражданства пересекают государственную границу только при наличии медицинского документа на русском или английском языке, подтверждающего отрицательный результат лабораторного анализа на COVID-19 методом ПЦР не ранее, чем за 72 часа до въезда, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Прежде прибывшие из-за Перекопа могли сдать тест на коронавирус в течение трех дней по приезде и предоставить результаты в Роспотребнадзор. Теперь без справки от тестировании на коронавирус пройти санитарный контроль не получится.

Что касается граждан РФ, то им для въезда в Крым обязательно заполнить анкету со сведениями о поездке на портале Госуслуг, и туда же в течение трех дней по прибытии загрузить данные лабораторного обследования на короанвирус методом ПЦР-диагностики. До результата теста прибывшие должны соблюдать режим самоизоляции.

В случае, если гражданин вернулся из поездки в Турцию или Танзанию, это необходимо указать в анкетере и пройти повторное лабораторное обследование на коронавирус в срок до 5 календарных дней с даты въезда на территорию РФ.

За невыполнение санитарных требований граждан ожидает штраф до 15 тысяч рублей. За неделю на отказавшихся сдать ПЦР-тест на коронавирус составили 16 протоколов, и 11 человек привлекли к административной ответственности по решению суда.

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