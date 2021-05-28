«Фитнесс-бабушка»: Активных пенсионеров Севастополя ждут на бесплатные занятия спортом

В Севастополе надеются, что поддерживать себя в форме захотят не меньше тысячи пенсионерок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Севастополе планируют приучать к физкультуре не только молодежь, но и представителей старшего поколения. Чтобы поддерживать пожилых людей в форме и бодром расположении духа, летом в городе-герое будет запущен бесплатный проект под названием «Фитнес-бабушка».

- Это проект, направленный на «серебряный возраст». Мы хотим запустить его в августе в рамках реализации программы «Активное долголетие» на территории региона, - сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта города Сергей Резниченко.

В проекте будут участвовать как минимум тысяча активных бабушек в возрасте от 55-ти лет, которые захотят заниматься спортом. Площадки для занятий уже выбраны - спортивные залы, находящиеся в ведении Управления по делам молодежи и спорта города.

Проводить тренировки будут профессиональные тренеры, так что пожилые люди не нанесут вред своему здоровью. Абонементы покупать не нужно, занятия будут бесплатными.

Спортивными в городе-герое предлагают быть не только бабушкам - разные виды активности в летний период будут доступны для всех желающих от трех лет.

Отметим, что с апреля в городе запустили проект «С бодрым утром». Всех желающих приглашают на зарядку с 7.00 до 8.00, ведут занятия опытные фитнес-тренеры. Активных телом и духом ждут на шести локациях. Самая популярная площадка - парк Победы, именно здесь собирается больше всего спортсменов.

В течение месяца будет запущен еще один проект - «Уроки в парках». Тренеры будут преподавать местным жителям и туристам бесплатные уроки танцев. Там можно будет научиться даже акробатическому рок-н-роллу. Занятия будут проходить в парке Победы.

Для детей и подростков от 6 до 14 лет, желающих научиться плавать, будут проводить бесплатные занятия на пляжах Омега, Солнечный и Учкуевка. Правда, записываться на уроки нужно предварительно.

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