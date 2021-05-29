Весь город плывет: На Симферополь обрушился сильный ливень

В ближайшее время в Крыму обещают град и шквалистый ветер Фото: Архив "КП"

Всю неделю на полуострове ярко светило солнце и стояла невыносимая жара под 30 градусов, а сегодня на город обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще несколько дней.

Автомобили встали в пробках прямо посреди города Фото: Надежда ДАЦЮК

- Во второй половине дня температура начнет постепенно понижаться, - рассказали КП-Крым в Крымском гидрометцентре. - В субботу над полуостровом пройдет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним мы ждем кратковременные сильные дожди.

Также, по прогнозам синоптиков, на полуострове возможен град и шквалистое усиление ветра.

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