Весь город плывет: На Симферополь обрушился сильный ливень

В ближайшее время в Крыму обещают град и шквалистый ветер
Фото: Архив "КП"
Всю неделю на полуострове ярко светило солнце и стояла невыносимая жара под 30 градусов, а сегодня на город обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще несколько дней.
Автомобили встали в пробках прямо посреди города
Фото: Надежда ДАЦЮК
- Во второй половине дня температура начнет постепенно понижаться, - рассказали КП-Крым в Крымском гидрометцентре. - В субботу над полуостровом пройдет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним мы ждем кратковременные сильные дожди.
Также, по прогнозам синоптиков, на полуострове возможен град и шквалистое усиление ветра.
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