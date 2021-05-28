Сильные ливни и град: Какая погода ждет крымчан в ближайшие выходные

В воскресенье температура воздуха понизится до 18 градусов Фото: Архив "КП"

После знойной недели в Крым опять придет похолодание и сильные ливни с градом. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского гидрометцентра, температура понизится уже к выходным.

- Утром 29 мая будет еще довольно жаркая погода, но во второй половине дня температура начнет постепенно понижаться, - говорят начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. - В субботу над полуостровом пройдет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним мы ждем кратковременные сильные дожди.

Вместе с ливнями в некоторых районах возможен град и шквалистое усиление ветра - до 20-25 метров в секунду.

- Температура воздуха днем 29 мая будет держаться на обычном уровне - 22-27 градусов, но в воскресенье она понизится до 18-23, - добавляют в синоптики.

Начало лета не порадует крымчан теплой погодой и ярким солнышком. Первая неделя июня будет непривычно холодной, а в некоторых районах будут идти кратковременные грозовые дожди.

Напомним, всего неделю назад на Крым обрушился град диаметром четыре сантиметра. Обильные осадки в виде дождя и града больше всего выпали в районе аэропорта, где из-за непогоды несколько рейсов прибыли с задержкой.

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