На Крым обрушился град диаметром четыре сантиметра

Обильные осадки в виде дождя и града больше всего выпали в районе аэропорта. Фото: Жесть Крым / ВК

Еще утром светило солнце, а вечером в воскресенье социальные сети заполнились кадрами аномальной погоды: сильный дождь, гроза и град диаметром почти 4 сантиметра. По словам синоптиков, такая погода - норма для крымского полуострова, тем более, что ранее в гидрометцентре уже объявляли штормовое предупреждение.

Обильные осадки в виде дождя и града больше всего выпали в районе аэропорта. По информации пресс-службы воздушной гавани, из-за непогоды 16 мая несколько рейсов даже прибыли с задержкой. Но с утра понедельника самолеты летают в штатном режиме.

- Мы живем в Крыму, на юге, поэтому у нас с мая по сентябрь развивается сильная конвекция. Это облачность, из которой выпадают сильные ливни, грозы и наблюдается шквал. Ничего аномального здесь нет, каждый год в мае на полуострове происходит градобитие, - отмечает начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, сегодня погода на полуострове будет лучше, однако местами все же можно ожидать небольшие дожди и грозы.Температура воздуха на ближайшей неделе будет 20-25 градусов, но все эти дни остается вероятность кратковременных дождей и гроз, - добавила Любецкая.

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