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Общество11 мая 2021 16:52

Температура будет расти: Когда в Крым вновь вернется жаркая погода

Невысокие температуры продержатся на полуострове еще два дня
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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До конца недели температура во многих районах республики будет расти

До конца недели температура во многих районах республики будет расти

Фото: Архив "КП"

Майские праздники принесли крымчанам не только волну веселья, но и прохладную погоду. После нескольких жарких дней на полуостров пришла прохлада вместе с дождями и ветром. Но, по словам синоптиков, скоро в Крым снова вернется тепло.

- 12 мая на полуострове еще будет относительно прохладно. Днем всего 14-19 градусов, но уже сухо и без осадков, - говорит КП-Крым начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

Однако до конца недели температура во многих районах республики будет расти. И уже к выходным воздух прогреется до 25 градусов тепла.

- До конца недели тропические воздушные массы принесут нам сухую, уже по-летнему жаркую погоду. Четверг и пятница - 20-25 градусов днем и 8-13 ночью. В выходные дни 15 и 16 мая будет совсем жарко - 20-25 градусов днем и никаких осадков, а ночью до 15 градусов, - отмечает синоптик.

Напомним, вначале мая крымчан ждала по-настоящему летняя погода. В первые три дня месяца на полуострове царила аномальная жара - до 30 градусов тепла. Однако уже 8 мая температура резко опустилась. В некоторых районах даже пошел дождь.

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