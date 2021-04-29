Жара до 30 градусов: На майские праздники в Крым придет аномальная погода

1 числа температура воздуха поднимется до 20-25 градусов Фото: Архив "КП"

На майские праздники крымчан будет ждать по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, в конце этой недели на полуостров придет аномальная жара. Почти 30 градусов тепла! Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая, температурный фон поменяется резко.

- 1, 2 и 3 мая нас ожидает очень много тепла, - отмечает синоптик. - Даже осадков в эти дни можно не ждать, небо будет полностью безоблачным. 1 мая температура воздуха поднимется до 20-25 градусов, 2 мая столбики термометра поднимутся еще выше - до 26 градусов тепла, а 3 мая мы ожидаем самый пик - 29 градусов.

Ночные температуры тоже обещают быть теплыми - около 14 градусов. Но такая аномальная жара будет длиться недолго, и уже 4 мая в Крыму пройдет холодный фронтальный раздел и температура понизится.

- После почти тридцатиградусной жары столбики термометра временно опустятся до 15 градусов. Но 7, 8 и 9 погода вновь порадует нас весенним теплом. Но высокими температуры уже не будут, примерно 19-24 градуса. Ночные температуры в эти дни будут невысокими – 3-8 градусов тепла, - уточняет КП-Крым Любецкая.

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