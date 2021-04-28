Майские праздники в Крыму 2021: программа мероприятий, площадки, дата проведения

Для гостей полуострова в Крыму доступно много разных развлечений Фото: Архив "КП"

До майских праздников осталось меньше недели. В начале месяца, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха поднимется до +22 градусов тепла, а морская вода начинает потихоньку прогреваться. И где же провести эти затяжные выходные? Конечно, в Крыму! В этот период на полуостров приезжают туристы. К тому же, на этих майских праздниках Крым планирует принять около миллиона отдыхающих.

«Комсомолка» рассказывает о программе мероприятий на майские праздники в Крыму 2021

СИМФЕРОПОЛЬ

Знакомство с солнечным полуостровом всегда начинается с крымской столицы. Тут находится аэропорт и все главные мероприятия республики. Но в этом году крымские власти решили не устраивать никаких массовых торжеств во время затяжных выходных из-за ограничений по коронавирусу. В эти дни празднования каждый может устроить себе сам. Как вариант, уехать с семьей или с друзьями в лес или на водохранилище, чтобы пожарить шашлыки и уединиться вдалеке от города. В центре пройдут выставки и локальные концерты.

В Музее истории города пройдет тематическая выставка «Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны», на которой представят предметы со времен оккупации крымской столицы. На экспозиции можно будет посмотреть на оригинальные предметы, фотографии, письма, награды, оружие, экипировка архивные документы, газеты периода Второй мировой войны.

1 и 2 мая учащиеся Симферопольской детской школы искусств представят пасхальную выставку «От чистого сердца». В праздничные дни юные мастера покажут красивые рисунки, а выставка подарит зрителям хорошее настроение.

Интересным событием не только для гостей города, но и для самих симферопольцев станет проект «Мир на ощупь. Экскурсии в темноте». Встреча, на которой каждый сможет получить возможность выйти за рамки привычной жизни, пройдет на улице Балаклавская, д.47А 1 мая. Посетители будут проходить интересные квесты, угадать по запаху специи и фрукты и даже на ощупь определить местную достопримечательность в миниатюре.

9 мая в столице республике пройдет Парад Победы и традиционная памятная акция «Бессмертный полк», но в онлайн формате.

ЯЛТА

Помимо исторических памятников культуры, дворцов и музеев, на майских выходных желающим предлагают 1 мая вечером сходить на гала-концерт открытого фестиваля «Южнобережный калейдоскоп». Он пройдет в Ялтинском центре культуры на улице Руданского. Артисты будут показывать творческие номера на тему 76-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны и 60-летие со дня полета Ю. А. Гагарина в космос.

Также 3 мая пройдет виртуальный цикл экскурсий в поселке Симеиз «Они сражались за Родину!», в котором поднимут тему партизанского движения в Крыму.

С 29 апреля по 2 мая в курортной столице полуострова состоится международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал фестиваля пройдет 1 мая на набережной имени Ленина в Ялте.

ЕВПАТОРИЯ

В Евпаторийском краеведческом музее 2 мая открывается выставка «Весна освобождения», посвященная 77-й годовщине освобождения города Евпатории от немецко-фашистских захватчиков. На экспозиции будут представлены фотографии освободителей Евпатории, благодарности Верховного Главнокомандующего за освобождение Евпатории, личные вещи командиров подвижных отрядов и даже трофейное оружие.

Также до 31 мая в городе можно будет в любой день сходить на экспозицию музея Истории Крымской войны. На выставке гости узнают об основных эпизодах войны 1853-1856 гг. на Крымском театре военных действий, подробно освещая события в Евпатории.

Все майские праздники Крымский государственный театр юного зрителя будет радовать гостей постановками. 6 мая там покажут спектакль «А зори здесь тихие», 16 числа – «Серебряный олень», 22 - спектакль «Женитьба Бальзаминова», а 23 – «Сказку о царе Султане».

Напомним, по данным местных властей, в предстоящие длинные выходные на полуостров планируют приехать около миллиона туристов. Курортники из разных уголков страны уже начинают активно бронировать места в отелях.

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