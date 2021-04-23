На майские праздники в Крым приедет больше миллиона туристов

Этим летом южные курорты России планируют встретить 8 миллионов туристов Фото: Архив "КП"

На майские праздники Крым готовится принять около одного миллиона туристов с разных регионов страны. Как сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, курортники уже начинают активно бронировать места в отелях.

- Мы сейчас идем с превышением около 20% к 2019 году, - отмечает министр. - Мы понимаем, что на майские у нас будет больше миллиона туристов. Более точные цифры мы получим, когда уже будет окончательное бронирование на следующей неделе.

По его словам, предстоящий курортный сезон на полуострове станет серьезным испытанием и ответственностью для всего туристического сектора Крыма.

Следует заметить, что президент России Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал идею о том, чтобы сделать нерабочими днями с 1 по 10 мая включительно. На этом фоне многие эксперты туристической отрасли предрекают южным курортам страны небывалый наплыв отдыхающих.

По прогнозам крымских властей, в этом году на полуостров планирует приехать больше 8 миллионов курортников со всей страны. Причиной такого наплыва отчасти послужило и ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией. До 1 июня перелеты по этим направлениям из России будут невозможны.

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